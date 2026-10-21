США, Росія й Україна продовжать переговори на технічному рівні, Трамп прагне "всеосяжного миру", - Віткофф

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що розмови із Володимиром Зеленським в Осло й російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі були конструктивними, а переговори про завершення війни триватимуть у форматі тристоронніх зустрічей США, Росії та України на технічному рівні.

Про це Віткофф написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Оцінка Віткоффа

За його словами, в Осло й Санкт-Петербурзі він разом із Джаредом Кушнером зустрічався з російськими, українськими та європейськими лідерами, щоб просувати "місію президента Трампа із завершення війни".

У Санкт-Петербурзі, пояснив Віткофф, вони зустрілися з Путіним, щоб "розвинути успіхи, досягнуті в Осло разом із президентом Зеленським", обговорити рамки мирного врегулювання й подякувати Путіну за звільнення американського громадянина Стівена Габбарда, щоб той повернувся додому до родини.

"Ці обговорення були конструктивними і будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні", — написав він.

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Віткофф також зазначив, що попереду ще "важлива робота", але Трамп, як і раніше, прагне завершення цієї війни та досягнення "всеосяжного, тривалого миру, який забезпечить безпеку й процвітання на покоління вперед".

Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

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