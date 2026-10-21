Віткофф представив Путіну оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні, - Axios

Спецпосланець США Стів Віткофф під час тригодинної зустрічі в Санкт-Петербурзі передав російському диктатору Володимиру Путіну оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні. Сторони погодилися відновити тристоронні мирні переговори за участю Росії, України та США.

Про це повідомляє видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Що запропонував Віткофф

За даними видання, до розмови віртуально долучився й посланець Трампа Джаред Кушнер. Віткофф, повідомляє Axios, закликав Путіна "розглянути можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Сполучених Штатів, де можна обговорити наступні кроки до врегулювання".

За його словами, до таких переговорів можуть долучитися й представники технічних груп спеціалістів.

"Ми принесли кілька документів, які окреслюють підходи до мирного врегулювання. Я хотів би попросити вас, пане президенте, розглянути ці документи дещо пізніше", — сказав Віткофф. Він також оцінив переговори в Осло як продуктивні: "Я вважаю, що є прогрес".

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Що кажуть у Москві й Вашингтоні

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив російським журналістам, що Путін повідомив Віткоффу про готовність, "у принципі", відновити тристоронні переговори близько 10 листопада. За його словами, вони можуть відбутися в Абу-Дабі.

Американський посадовець розповів Axios, що Віткофф і Кушнер запропонували тристоронню зустріч на технічному рівні між США, Росією та Україною.

"Цю пропозицію вчора в Осло підтримали українці, а сьогодні в Санкт-Петербурзі — росіяни", — сказав він.

Axios пише, що Білий дім сподівається: Путін виявить більше готовності до компромісів після того, як Трамп погодився зняти санкції з продажів російського дизеля й зробив інші кроки, схвально сприйняті в Москві. Поки що, зазначає видання, єдиною поступкою Путіна є готовність вести переговори.

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