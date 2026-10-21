Уиткофф представил Путину обновленное предложение по прекращению войны в Украине, — Axios

Спецпосланник США Стив Уиткофф в ходе трехчасовой встречи в Санкт-Петербурге передал российскому диктатору Владимиру Путину обновленное предложение о прекращении войны в Украине. Стороны договорились возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием России, Украины и США.

Об этом сообщает издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

Что предложил Уиткофф

По данным издания, к беседе виртуально присоединился и посланник Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф, сообщает Axios, призвал Путина"рассмотреть возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, где можно обсудить следующие шаги по урегулированию".

По его словам, к таким переговорам могут присоединиться и представители технических групп специалистов.

"Мы привезли несколько документов, в которых изложены подходы к мирному урегулированию. Я хотел бы попросить вас, господин президент, ознакомиться с этими документами чуть позже", — сказал Уиткофф. Он также оценил переговоры в Осло как продуктивные: "Я считаю, что прогресс есть".

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Что говорят в Москве и Вашингтоне

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил российским журналистам, что Путин сообщил Уиткоффу о готовности "в принципе" возобновить трехсторонние переговоры около 10 ноября. По его словам, они могут состояться в Абу-Даби.

Американский чиновник рассказал Axios, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной.

"Это предложение вчера в Осло поддержали украинцы, а сегодня в Санкт-Петербурге — россияне", — сказал он.

Axios пишет, что Белый дом надеется: Путин проявит большую готовность к компромиссам после того, как Трамп согласился снять санкции с продаж российского дизельного топлива и предпринял другие шаги, одобрительно воспринятые в Москве. Пока что, отмечает издание, единственной уступкой Путина является готовность вести переговоры.

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