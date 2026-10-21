Договоренностей о новом визите Уиткоффа в РФ не было, - Песков

Договоренностей о том, что в ближайшее время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вновь посетит Россию, не было.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Содержательная встреча

Как отмечается, Песков заявил, что прошедшая встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом была содержательной.

"Нет, бывали и дольше. Содержательная, конечно, три часа сидели, может, чуть больше", — сказал Песков.

Также он сообщил, что никаких договоренностей о том, что в ближайшее время Уиткофф снова приедет в РФ, не было.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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