Договоренностей о новом визите Уиткоффа в РФ не было, - Песков
Договоренностей о том, что в ближайшее время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вновь посетит Россию, не было.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Содержательная встреча
Как отмечается, Песков заявил, что прошедшая встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом была содержательной.
"Нет, бывали и дольше. Содержательная, конечно, три часа сидели, может, чуть больше", — сказал Песков.
Также он сообщил, что никаких договоренностей о том, что в ближайшее время Уиткофф снова приедет в РФ, не было.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.
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