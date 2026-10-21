Уиткофф - Путину: Вы гуманист, как и Трамп. ВИДЕО
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с диктатором Путиным назвал последнего "гуманистом".
Об этом он заявил во время встречи в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ.
Путин — "гуманист"
Эти слова прозвучали в контексте того, что Россия освободила 75-летнего американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен РФ в 2022 году.
"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, — гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам должное за это. Выражаю вам свое уважение и еще раз благодарю", — сказал Уиткофф.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине
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Піду почитаю словника.