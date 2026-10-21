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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф - Путину: Вы гуманист, как и Трамп. ВИДЕО

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с диктатором Путиным назвал последнего "гуманистом".

Об этом он заявил во время встречи в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ.

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Путин — "гуманист"

Эти слова прозвучали в контексте того, что Россия освободила 75-летнего американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен РФ в 2022 году.

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, — гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам должное за это. Выражаю вам свое уважение и еще раз благодарю", — сказал Уиткофф.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине

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Автор: 

путин владимир (22034) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+28
Дна немає. Це неодноразово доказали представники ******** адміністації Білого дому.
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21.10.2026 13:37 Ответить
+16
Вбивця і терорист рівня держави - це гуманіст?
Піду почитаю словника.
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21.10.2026 13:38 Ответить
+9
Непогане порівняння... Мені сподобалась подібне "аткравение". Весь світ знає, що Путін, терорист і кровожерливий вбивця. Якщо "Вітьков" вважає, що Трамп подібний Путіну, то який можна зробить висновок?
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21.10.2026 13:39 Ответить

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