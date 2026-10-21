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Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, - российские СМИ
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным СМИ, самолет ВВС США пересек воздушную границу России.
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским
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світовий гарант/захисник демократії та свободи облизує світового маньяка-терориста
бо відсмоктувати, такого холуя, вже не пустять до сцаря всіх ємєль....