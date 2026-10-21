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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, - российские СМИ

Уиткофф прибыл с визитом в Россию: подробности

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным СМИ, самолет ВВС США пересек воздушную границу России.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия выслушает предложения посланников Трампа, но политических уступок не будет, - Лавров

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским

Читайте: Зеленский начал встречу со спецпосланником США Виткоффом в Норвегии

Автор: 

россия (90035) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+9
світ перевернувся
світовий гарант/захисник демократії та свободи облизує світового маньяка-терориста
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21.10.2026 09:23 Ответить
+2
а буде відосик, де вітькоф жере кацапське гімно?
бо відсмоктувати, такого холуя, вже не пустять до сцаря всіх ємєль....
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21.10.2026 09:24 Ответить
+1
ККД=0. "Все целі спєцапєраціі будуть дастігнути"- верещатиме кацапня. Ну а винною у трампістів звичайно буде Україна.
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21.10.2026 09:25 Ответить

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