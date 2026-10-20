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Новости Мирные переговоры Санкции США против России
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Россия выслушает предложения представителей Трампа, но политических уступок не будет, — Лавров

глава МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассмотрит предложения спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но политических уступок не будет.

Его заявление цитируют российские государственные пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ от политических уступок

Лавров заявил, что Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок.

Также он сказал, что российские власти не ожидают "никакого чуда" от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций.

Лавров также отметил, что не стоит увлекаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях: "Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести".

Новые условия отношений с Западом после 2022 года

Министр страны-агрессора добавил, что Москва готова восстанавливать отношения с Западом, но они уже не будут такими, какими были до 2022 года.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

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Автор: 

Кушнер Джаред (170) Лавров Сергей (2221) россия (90057) Стив Уиткофф (421)
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Топ комментарии
+8
Та ні конь пєдальний на уступки підеш і на кукан сядеш. Кобила ти заїдженна
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20.10.2026 20:54 Ответить
+7
Допустят к царской заднице на рітуал облобизанія, Вітькофф в цьому майстер. А так валяют ваньку, граються в бл. цирк і наш клоун там на подхватє. Ізображают процес.
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20.10.2026 20:55 Ответить
+6
Зятьок і Вітьок можуть запропонувать кацапам хоч зірочку з неба.А от наприклад Крамаху чи Малу Токмачку ні.
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20.10.2026 20:58 Ответить

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