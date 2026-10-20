Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассмотрит предложения спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но политических уступок не будет.

Его заявление цитируют российские государственные пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ от политических уступок

Лавров заявил, что Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок.

Также он сказал, что российские власти не ожидают "никакого чуда" от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций.

Лавров также отметил, что не стоит увлекаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях: "Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести".

Новые условия отношений с Западом после 2022 года

Министр страны-агрессора добавил, что Москва готова восстанавливать отношения с Западом, но они уже не будут такими, какими были до 2022 года.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

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