Россия выслушает предложения представителей Трампа, но политических уступок не будет, — Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассмотрит предложения спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но политических уступок не будет.
Его заявление цитируют российские государственные пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отказ от политических уступок
Лавров заявил, что Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок.
Также он сказал, что российские власти не ожидают "никакого чуда" от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций.
Лавров также отметил, что не стоит увлекаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях: "Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести".
Новые условия отношений с Западом после 2022 года
Министр страны-агрессора добавил, что Москва готова восстанавливать отношения с Западом, но они уже не будут такими, какими были до 2022 года.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
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