Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона подивиться, що запропонують спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, але політичних поступок не буде.

Його заяву цитують російські державні пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відмова від політичних поступок

Лавров заявив, що Росія готова до економічних угод, але без політичних поступок.

Також він сказав, що російська влада не очікує "жодного дива" від адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні санкцій.

Лавров також сказав, що не слід захоплюватися тим, що Трамп вирішив не застосовувати закон про санкції: "Прийде інший президент — хто знає, як він поводитиметься".

Нові умови відносин із Заходом після 2022 року

Міністр країни-агресора додав, що Москва готова відновлювати відносини із Заходом, але вони вже не будуть такими, якими були до 2022 року.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

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