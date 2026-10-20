Віткофф завтра вирушить до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським керівництвом, - Стере
У середу, 21 жовтня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції за підсумками зустрічі в Осло, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віткофф вирушить в РФ
За словами Стере, Віткофф поділиться з представниками РФ ключовими ідеями і пропозиціями, які обговорювалися на зустрічі в Осло.
Норвезький премʼєр сказав, що Віткофф намагатиметься "прокласти шлях" до зустрічі лідерів США, України та Росії.
Стере розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі зі спецпредставником США та делегацією України обговорювали питання безпеки України, план післявоєнного процвітання, територіальні питання та санкції проти РФ.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 20 жовтня у Норвегії розпочалася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.
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Але це не точно.