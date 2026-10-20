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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф завтра вирушить до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським керівництвом, - Стере

віткофф,путін

У середу, 21 жовтня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції за підсумками зустрічі в Осло, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Віткофф вирушить в РФ

За словами Стере, Віткофф поділиться з представниками РФ ключовими ідеями і пропозиціями, які обговорювалися на зустрічі в Осло.

Норвезький премʼєр сказав, що Віткофф намагатиметься "прокласти шлях" до зустрічі лідерів США, України та Росії.

Стере розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі зі спецпредставником США та делегацією України обговорювали питання безпеки України, план післявоєнного процвітання, територіальні питання та санкції проти РФ.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня у Норвегії розпочалася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.

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Автор: 

росія (48345) Віткофф Стів (424) Стере Йонас Гар (58)
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Топ коментарі
+6
**** поспішае на доклад до власника собачатника. як низько впала Америка. сором
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20.10.2026 20:29 Відповісти
+4
>> США пообіцяли...

А також вони пообіцяли, що заплатять за увесь викопаний у Новоукраїнському районі літій заплатять 1 трильйон доларів.

Але це не точно.
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20.10.2026 20:56 Відповісти
+3
Ввведуть такі потужні гарантії, що Зеля прямо ходить не зможе. Трамп зуб дає. Не свій, но дає. Деду вірить можна.
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20.10.2026 20:35 Відповісти

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