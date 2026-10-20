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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф завтра отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским руководством, — Стере

виткофф,путин

В среду, 21 октября, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции по итогам встречи в Осло, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уиткофф отправится в РФ

По словам Стере, Уиткофф поделится с представителями РФ ключевыми идеями и предложениями, которые обсуждались на встрече в Осло.

Норвежский премьер сказал, что Уиткофф будет пытаться "проложить путь" к встрече лидеров США, Украины и России.

Стере рассказал, что во время сегодняшней встречи со спецпредставителем США и делегацией Украины обсуждались вопросы безопасности Украины, план послевоенного процветания, территориальные вопросы и санкции против РФ.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 20 октября в Норвегии началась встреча украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом соответственно.

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Автор: 

россия (90057) Стив Уиткофф (421) Стёре Йонас Гар (58)
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Топ комментарии
+6
**** поспішае на доклад до власника собачатника. як низько впала Америка. сором
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20.10.2026 20:29 Ответить
+4
>> США пообіцяли...

А також вони пообіцяли, що заплатять за увесь викопаний у Новоукраїнському районі літій заплатять 1 трильйон доларів.

Але це не точно.
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20.10.2026 20:56 Ответить
+3
Ввведуть такі потужні гарантії, що Зеля прямо ходить не зможе. Трамп зуб дає. Не свій, но дає. Деду вірить можна.
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20.10.2026 20:35 Ответить

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