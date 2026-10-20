Уиткофф завтра отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским руководством, — Стере

В среду, 21 октября, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции по итогам встречи в Осло, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уиткофф отправится в РФ

По словам Стере, Уиткофф поделится с представителями РФ ключевыми идеями и предложениями, которые обсуждались на встрече в Осло.

Норвежский премьер сказал, что Уиткофф будет пытаться "проложить путь" к встрече лидеров США, Украины и России.

Стере рассказал, что во время сегодняшней встречи со спецпредставителем США и делегацией Украины обсуждались вопросы безопасности Украины, план послевоенного процветания, территориальные вопросы и санкции против РФ.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 20 октября в Норвегии началась встреча украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом соответственно.

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