Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским, — Politico

Спецпосланник США Стив Уиткофф в среду, 21 октября, доставит в Санкт-Петербург предложение диктатору РФ Путину о трехсторонних переговорах лидеров — его самого, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это был бы первый подобный саммит с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

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Предложение США

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который принимал переговоры, Уиткофф в Санкт-Петербурге встретится с российским руководством, обсудит идеи с Осло и предложения, разработанные европейскими и американскими партнерами, и, возможно, "откроет путь к встрече на уровне лидеров". Политико пишет, что целью является достижение прекращения огня.

"Мы провели хорошие и конструктивные переговоры, необходимые после событий прошлой недели", — сказал Стере.

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Politico напоминает, что предыдущие попытки организовать личную встречу Путина с Зеленским заканчивались неудачей, а Кремль недавно настаивал, что такая беседа может состояться только в Москве. Реакции Кремля на новое предложение пока нет.

Что говорят Зеленский и Стубб

Зеленский заявил, что вопросы территорий могут обсуждать только лидеры, а любое мирное соглашение приемлемо лишь в том случае, если Украина участвует в его разработке.

Он также сообщил, что с американцами в первую очередь обсуждали гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО.

"Существуют различные варианты таких гарантий, изложенные в документах. Стив передаст их россиянам, а мы получим его ответ через день", — рассказал Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что стороны определили основные составляющие будущего мирного соглашения: гарантии безопасности и экономические договоренности. Предложения проработали американцы, украинцы и ключевые европейские партнеры.

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