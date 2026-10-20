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Новости Визит Уиткоффа в рф Встреча Трампа, Зеленского и путина
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Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским, — Politico

Спецпосланник США Стив Виткофф

Спецпосланник США Стив Уиткофф в среду, 21 октября, доставит в Санкт-Петербург предложение диктатору РФ Путину о трехсторонних переговорах лидеров — его самого, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это был бы первый подобный саммит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

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Предложение США

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который принимал переговоры, Уиткофф в Санкт-Петербурге встретится с российским руководством, обсудит идеи с Осло и предложения, разработанные европейскими и американскими партнерами, и, возможно, "откроет путь к встрече на уровне лидеров". Политико пишет, что целью является достижение прекращения огня.

"Мы провели хорошие и конструктивные переговоры, необходимые после событий прошлой недели", — сказал Стере.

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Politico напоминает, что предыдущие попытки организовать личную встречу Путина с Зеленским заканчивались неудачей, а Кремль недавно настаивал, что такая беседа может состояться только в Москве. Реакции Кремля на новое предложение пока нет.

Что говорят Зеленский и Стубб

Зеленский заявил, что вопросы территорий могут обсуждать только лидеры, а любое мирное соглашение приемлемо лишь в том случае, если Украина участвует в его разработке.

Он также сообщил, что с американцами в первую очередь обсуждали гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО.

"Существуют различные варианты таких гарантий, изложенные в документах. Стив передаст их россиянам, а мы получим его ответ через день", — рассказал Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что стороны определили основные составляющие будущего мирного соглашения: гарантии безопасности и экономические договоренности. Предложения проработали американцы, украинцы и ключевые европейские партнеры.

Читайте также: Виткофф завтра отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским руководством, — Стере

Автор: 

Зеленский Владимир (26268) путин владимир (22047) Трамп Дональд (8462) Стив Уиткофф (421)
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Топ комментарии
+11
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20.10.2026 23:05 Ответить
+3
Не буде ніякого тристороннього саміту з трампоном та диктатором *****!
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20.10.2026 22:52 Ответить
+3
Агент Краснов здає нормативи ГТО.
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20.10.2026 23:08 Ответить

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