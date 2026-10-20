Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським, - Politico

Спецпосланець США Стів Віткофф у середу, 21 жовтня, відвезе в Санкт-Петербург пропозицію диктатору РФ Путіну про тристоронні переговори лідерів — його самого, Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Це був би перший такий саміт від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропозиція США

За словами прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере, який приймав переговори, Віткофф у Санкт-Петербурзі зустрінеться з російським керівництвом, обговорить ідеї з Осло та пропозиції, які опрацювали європейські й американські партнери, і, можливо, "відкриє шлях до зустрічі на рівні лідерів". Політико пише, що метою є досягнення припинення вогню.

"Ми провели добрі й конструктивні переговори, необхідні після подій минулого тижня", — сказав Стере.

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Politico нагадує, що попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським зазнавали невдачі, а Кремль нещодавно наполягав, що така розмова може відбутися лише в Москві. Реакції Кремля на нову пропозицію поки немає.

Що кажуть Зеленський і Стубб

Зеленський сказав, що питання територій можуть обговорювати лише лідери, а будь-яка мирна угода прийнятна лише тоді, коли Україна бере участь у її розробці.

Він також повідомив, що з американцями передусім говорили про гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.

"Є різні варіанти таких гарантій, викладені в документах. Стів передасть їх росіянам, а ми отримаємо його відповідь через день", — розповів Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що сторони визначили основні складові майбутньої мирної угоди: гарантії безпеки та економічні домовленості. Пропозиції опрацювали американці, українці та ключові європейські партнери.

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