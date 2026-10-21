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Віткофф прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. ФОТО
Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга.
Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними ЗМІ, літак ВПС США перетнув повітряний кордон Росії.
Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна зустрів Віткоффа в аеропорту Пулково.
За даними помічника кремлівського диктатора Ушакова, Путін зустрінеться із Віткоффом у першій половині дня.
"Український конфлікт буде головною темою сьогоднішньої бесіди Путіна з Віткоффом", - цитують його ЗМІ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським
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світовий гарант/захисник демократії та свободи облизує світового маньяка-терориста
бо відсмоктувати, такого холуя, вже не пустять до сцаря всіх ємєль....