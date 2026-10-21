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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф прилетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним. ФОТО

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга.

Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними ЗМІ, літак ВПС США перетнув повітряний кордон Росії.

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна зустрів Віткоффа в аеропорту Пулково.

Віткофф прибув до Росії на переговори з Путіним

За даними помічника кремлівського диктатора Ушакова, Путін зустрінеться із Віткоффом у першій половині дня.

"Український конфлікт буде головною темою сьогоднішньої бесіди Путіна з Віткоффом", - цитують його ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вислухає пропозиції посланців Трампа, але політичних поступок не буде, - Лавров

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським

Читайте: Зеленський розпочав зустріч із спецпосланцем США Віткоффом у Норвегії

Автор: 

росія (48322) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+12
світ перевернувся
світовий гарант/захисник демократії та свободи облизує світового маньяка-терориста
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21.10.2026 09:23 Відповісти
+2
а буде відосик, де вітькоф жере кацапське гімно?
бо відсмоктувати, такого холуя, вже не пустять до сцаря всіх ємєль....
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21.10.2026 09:24 Відповісти
+2
ККД=0. "Все целі спєцапєраціі будуть дастігнути"- верещатиме кацапня. Ну а винною у трампістів звичайно буде Україна.
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21.10.2026 09:25 Відповісти

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