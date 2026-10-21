Россия освободила американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен в РФ в 2022 году.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Во время встречи со Стивом Уиткоффом российский диктатор заявил, что Стивен Габбард уже находится в аэропорту Пулково.

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Кто такой Стивен Габбард?

Десятилетие назад Габбард покинул США, проживал в Японии, на Кипре и впоследствии поселился в украинском Изюме. В 2022 году он попал в плен к РФ.

Рашисты обвинили мужчину в наемничестве.

В октябре 2024 года московский суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии.

По данным американских СМИ, Габбарда подвергали пыткам в колонии.

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