РФ освободила американца Габбарда, который попал в российский плен в Изюме в 2022 году
Россия освободила американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен в РФ в 2022 году.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Во время встречи со Стивом Уиткоффом российский диктатор заявил, что Стивен Габбард уже находится в аэропорту Пулково.
Кто такой Стивен Габбард?
- Десятилетие назад Габбард покинул США, проживал в Японии, на Кипре и впоследствии поселился в украинском Изюме. В 2022 году он попал в плен к РФ.
- Рашисты обвинили мужчину в наемничестве.
- В октябре 2024 года московский суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии.
- По данным американских СМИ, Габбарда подвергали пыткам в колонии.
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