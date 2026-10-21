РФ відпустила американця Габбарда, який потрапив у російський полон в Ізюмі у 2022 році
Росія відпустила американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час зустрічі зі Стівом Віткоффом російський диктатор заявив, що Стівен Габбард вже перебуває в аеропорту Пулково.
Хто такий Стівен Хаббард?
- Десятиліття тому Габбард залишив США, проживав у Японії, на Кіпрі та згодом оселився в українському Ізюмі. У 2022 році він потрапив у полон до РФ.
- Рашисти звинуватили чоловіка у найманстві.
- У жовтні 2024 року суд Москви визнав його винним і засудив до 6 років і 10 місяців колонії.
- За даними американських ЗМІ, Габбарда катували у колонії.
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