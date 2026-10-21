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Новини Дизельна угода
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Перший танкер із російським дизелем вирушить до США вже завтра, - уряд РФ

Дизельна угода: танкер з РФ вирушить до США 22 жовтня

Перший танкер із російським дизельним пальним вирушить до США вже завтра.

Про це повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йтиметься про 40 тисяч тонн.

За його словами, ближче до кінця року російський дизель зможуть отримувати й інші країни, а не лише США.

Новак вважає, що до кінця року Росія може повністю відновити обсяги експорту дизельного пального.

Читайте: Рівень довіри до Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
  • 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
  • Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
  • У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
  • Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

Також читайте: Переговори в Норвегії: Кушнер знову закликав Україну зупинити удари по російських НПЗ, - Axios

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