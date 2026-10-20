Рівень довіри до Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють - 41%. Після "дизельної угоди" та подальшого тиску на Україну рівень довіри до президента зріс.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, наразі 54% опитаних заявили, що довіряють главі державі, а не довіряють - 41%.

Соціологи відзначили, що наприкінці серпня-на початку вересня показники були повністю ідентичні. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

"Серед 54%, які довіряють В. Зеленському, 22% "повністю" довіряють, а решта 32% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 24% "зовсім" не довіряють, а 17% не довіряють "скоріше", - додали там.

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Вплив "дизельної угоди"

Також у КМІС порівняли відповіді респондентів, яких опитали 8-9 жовтня (до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну) і 10-16 жовтня.

"У період 8-9 жовтня 43% довіряли Президенту, не довіряли – 52%. А вже в період 10-16 жовтня 57% довіряли і 39% – не довіряли.

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Методологія

Опитування проводилося 8-16 жовтня 2026 року. Всього опитано 1031 респондента.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.0% для показників, близьких до 50%, 3.4% для показників, близьких до 25%, 2.4% – для показників, близьких до 10%, 1.7% – для показників, близьких до 5%.

Також у КМІС порівнюють результати, отримані 8-9 жовтня 2026 року (до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну), і 10-16 жовтня 2026 року (тобто після цих подій). Протягом 8-9 жовтня було опитано 274 респонденти (похибка 7.7%), протягом 10-16 жовтня – 757 респондентів (похибка 4.6%).

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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