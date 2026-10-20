Рівень довіри до Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Президенту Володимиру Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють - 41%. Після "дизельної угоди" та подальшого тиску на Україну рівень довіри до президента зріс.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, наразі 54% опитаних заявили, що довіряють главі державі, а не довіряють - 41%.
Соціологи відзначили, що наприкінці серпня-на початку вересня показники були повністю ідентичні. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.
"Серед 54%, які довіряють В. Зеленському, 22% "повністю" довіряють, а решта 32% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 24% "зовсім" не довіряють, а 17% не довіряють "скоріше", - додали там.
Вплив "дизельної угоди"
Також у КМІС порівняли відповіді респондентів, яких опитали 8-9 жовтня (до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну) і 10-16 жовтня.
"У період 8-9 жовтня 43% довіряли Президенту, не довіряли – 52%. А вже в період 10-16 жовтня 57% довіряли і 39% – не довіряли.
Методологія
Опитування проводилося 8-16 жовтня 2026 року. Всього опитано 1031 респондента.
За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.0% для показників, близьких до 50%, 3.4% для показників, близьких до 25%, 2.4% – для показників, близьких до 10%, 1.7% – для показників, близьких до 5%.
Також у КМІС порівнюють результати, отримані 8-9 жовтня 2026 року (до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну), і 10-16 жовтня 2026 року (тобто після цих подій). Протягом 8-9 жовтня було опитано 274 респонденти (похибка 7.7%), протягом 10-16 жовтня – 757 респондентів (похибка 4.6%).
Дизельна угода США та РФ та погрози Україні
- 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
- За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".
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Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
- Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
- 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
- Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
- У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
- Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.
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