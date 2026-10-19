61% українців категорично проти виведення військ із Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки, - КМІС. ФОТО

Більшість українців не готові погодитися на передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США та європейських країн. Категорично неприйнятною таку умову вважають 61% опитаних, тоді як без значних вагань погодилися б лише 7%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8–16 жовтня 2026 року, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними дослідження, загалом 35% респондентів допускають можливість такої поступки, однак більшість із них визнають, що це було б складним рішенням. Ще 4% не визначилися з відповіддю.

Порівняно з кінцем липня – початком серпня статистично значущих змін у ставленні українців до цієї пропозиції не зафіксовано.

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Тиск на Україну не збільшив готовності поступитися Донбасом

Соціологи окремо порівняли відповіді респондентів до та після оголошення так званої дизельної угоди й подальшого посилення тиску на Україну.

Серед опитаних 8–9 жовтня категорично відкидали передачу Донбасу Росії 57%. Натомість серед тих, хто відповідав 10–16 жовтня, таких було вже 62%.

У КМІС наголошують, що різниця перебуває в межах статистичної похибки, тому говорити про достовірне зростання спротиву не можна.

Водночас дослідження не виявило збільшення готовності українців погодитися на територіальні поступки під зовнішнім тиском.

"Принаймні наразі кампанія тиску на Україну не призвела до вищої готовності прийняти цю пропозицію", – зазначили соціологи.

Негативне ставлення до виведення українських військ із Донбасу переважає в усіх регіонах країни. Залежно від регіону половина або більшість респондентів відкидають таку умову навіть за наявності гарантій безпеки.

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Як проводили опитування

Дослідження тривало з 8 до 16 жовтня 2026 року. Соціологи методом телефонних інтерв'ю опитали 1031 повнолітнього жителя підконтрольної Україні території.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій та українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Водночас серед респондентів були внутрішньо переміщені особи.

Формальна статистична похибка для показників, близьких до 50%, за звичайних умов не перевищує 4%. Соціологи також застерігають про можливі додаткові систематичні відхилення, пов'язані з умовами війни.

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