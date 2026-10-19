61% украинцев категорически против вывода войск из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности, - КМИС. ФОТО

Большинство украинцев не готовы согласиться на передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. 61 % опрошенных считают такое условие категорически неприемлемым, тогда как без особых колебаний согласились бы лишь 7 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8–16 октября 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным исследования, в целом 35% респондентов допускают возможность такого шага, однако большинство из них признают, что это было бы сложным решением. Еще 4% не определились с ответом.

По сравнению с концом июля – началом августа статистически значимых изменений в отношении украинцев к этому предложению не зафиксировано.

Читайте также: Мы не знаем, войдет ли Украина в НАТО, но будем добиваться самых сильных гарантий безопасности, - Зеленский

Давление на Украину не повысило готовность уступить Донбасс

Социологи отдельно сравнили ответы респондентов до и после объявления так называемого "дизельного соглашения" и последующего усиления давления на Украину.

Среди опрошенных 8–9 октября категорически отвергали передачу Донбасса России 57%. Зато среди тех, кто отвечал 10–16 октября, таких было уже 62%.

В КМИС отмечают, что разница находится в пределах статистической погрешности, поэтому говорить о достоверном росте сопротивления нельзя.

В то же время исследование не выявило роста готовности украинцев согласиться на территориальные уступки под внешним давлением.

"По крайней мере, на данный момент кампания давления на Украину не привела к большей готовности принять это предложение", — отметили социологи.

Негативное отношение к выводу украинских войск из Донбасса преобладает во всех регионах страны. В зависимости от региона половина или большинство респондентов отвергают такое условие даже при наличии гарантий безопасности.

Читайте также: Гарантии безопасности от США очень сильны: если Путин снова вторгнется, Америка будет воевать за нас, - Зеленский

Как проводился опрос

Исследование проводилось с 8 по 16 октября 2026 года. Социологи методом телефонных интервью опросили 1031 совершеннолетнего жителя подконтрольной Украине территории.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. В то же время среди респондентов были внутренне перемещенные лица.

Формальная статистическая погрешность для показателей, близких к 50%, в обычных условиях не превышает 4%. Социологи также предупреждают о возможных дополнительных систематических отклонениях, связанных с условиями войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна получить действенные гарантии безопасности, а не такие, как Будапештский меморандум, - Мадяр