Мы не знаем, будет ли Украина в НАТО, но будем добиваться самых сильных гарантий безопасности, - Зеленский
Украина заинтересована в сильных и надежных гарантиях безопасности, которые станут основой будущего мирного договора с РФ.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Украине нужны гарантии безопасности
По его словам, очень часто Украину подталкивают к различным договоренностям, чтобы Россия была удовлетворена тем, что Украина никогда не войдет в НАТО.
"Мы не знаем, будет ли Украина в НАТО или нет. Конечно, мы будем зубами и когтями отстаивать свое, чтобы вырвать самые сильные гарантии безопасности для Украины до окончания войны. Ведь главное - это закончить войну и иметь гарантии, что эта война не начнется снова", - отметил Зеленский.
Что этому предшествовало?
Накануне Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО - гарантия безопасности для Европы.
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