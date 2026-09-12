Мы не знаем, будет ли Украина в НАТО, но будем добиваться самых сильных гарантий безопасности, - Зеленский

Украина заинтересована в сильных и надежных гарантиях безопасности, которые станут основой будущего мирного договора с РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

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Украине нужны гарантии безопасности

По его словам, очень часто Украину подталкивают к различным договоренностям, чтобы Россия была удовлетворена тем, что Украина никогда не войдет в НАТО.

"Мы не знаем, будет ли Украина в НАТО или нет. Конечно, мы будем зубами и когтями отстаивать свое, чтобы вырвать самые сильные гарантии безопасности для Украины до окончания войны. Ведь главное - это закончить войну и иметь гарантии, что эта война не начнется снова", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности от США очень сильны: если Путин снова вторгнется, Америка будет воевать за нас, - Зеленский

Что этому предшествовало?

Накануне Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО - гарантия безопасности для Европы.

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