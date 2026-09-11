Членство Украины в НАТО - гарантия безопасности для Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО могло бы стать одним из путей выхода из войны. По его мнению, это отвечает интересам не только Киева, но и всей Европы.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на ежегодной встрече YES в Киеве, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, цитирует ЕП, передает Цензор.НЕТ.

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Вступление в НАТО как путь к завершению войны

Отвечая на вопрос, верит ли он в будущее членство Украины в НАТО, Зеленский подчеркнул, что об этом нужно постоянно говорить. По его словам, членство в Альянсе может стать одним из путей выхода из затянувшейся войны.

"Украина в НАТО - это гарантия безопасности для Европы, потому что такой сильной армии в Европе пока нет", — сказал он.

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Президент также обратил внимание на дискуссию в США о будущей роли американских войск в Европе - будут ли Соединенные Штаты увеличивать свое присутствие на континенте с учетом российской угрозы или сокращать его.

Еще одним аргументом Зеленский назвал укрепление самого НАТО благодаря вступлению Украины: речь идет не только об вооружении, но и об украинских военных технологиях, боевом опыте и возможностях армии.

О "гарантиях безопасности" для России

Отдельно президент упомянул о вопросе гарантий безопасности для России. По его словам, после переговоров с РФ американская сторона часто возвращается с позицией, что Украина может получить гарантии от США и финансовую поддержку от Европы, тогда как Россия поднимает вопрос о собственных гарантиях.

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"С одной стороны, это звучит странно - что агрессор спрашивает о гарантиях безопасности. Да, но это также говорит о том, что они уже не чувствуют себя такими сильными, как это было или как им казалось в начале войны", - сказал Зеленский.

Он считает, что членство Украины в НАТО создало бы для России некую "гарантию", поскольку Украина не сможет пытаться вернуть оккупированные территории военным путем, а решать территориальные вопросы придется дипломатическим путем.

"Поэтому вопрос о НАТО, на мой взгляд, актуален для всех сторон. Я считаю, что именно вопрос о НАТО и вопрос о ЕС может стать одним из выходов из этой страшной войны", - добавил глава государства.

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