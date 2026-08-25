Вступление Украины в НАТО снизит риски агрессии со стороны РФ для других членов Альянса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО укрепит безопасность всех стран Альянса и снизит риски новой агрессии со стороны России против государств-членов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если верить в силу НАТО, то Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником в НАТО. И если честно, если Украина будет в НАТО, то это выгодно для всех стран, которые уже в НАТО, потому что меньше рисков у других стран, что Россия начнет агрессию против другой страны НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией", — отметил глава государства во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"И для России это опасно. А пока мы не в НАТО, мы не в НАТО", — добавил Зеленский.

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В то же время лидер Эстонии отметил, что Украина является неотъемлемой частью Европы, и вступление в Европейский Союз и НАТО – "это не отдаленная мечта украинского народа, а вполне обоснованные надежды".

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