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Новини Членство України в НАТО
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Вступ України до НАТО зменшить ризики агресії РФ для інших членів Альянсу, - Зеленський

Україна в НАТО: Зеленський пояснив переваги для Альянсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО посилить безпеку всіх країн Альянсу та зменшить ризики нової агресії Росії проти держав-членів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Якщо вірити в силу НАТО, то Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією", - зазначив глава держави під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

"І для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО, ми не в НАТО", - додав Зеленський.

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Водночас лідер Естонії зазначив, що Україна є невід’ємною частиною Європи, і вступ до Європейського Союзу та НАТО – "це не віддалена мрія українського народу, а цілком обґрунтовані сподівання".

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Автор: 

Зеленський Володимир (26789) НАТО (7348) членство в НАТО (1800)
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Топ коментарі
+10
Шо ти мелеш теля ти крівбасівське. Кому ти на чолі держави треба, всі чекають коли ти будеш вісі ти на люстрі та дьоргати ніжками, зі своїми поплічниками.
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25.08.2026 14:47 Відповісти
+4
НАТО як і ЄС, то морквина біля носу віслючка, яку він ніяк не здожене...
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25.08.2026 14:55 Відповісти
+2
Ну, дуже сильно хочуть щоб ми стояли перед НАТО живим щитом, коли путлер вимагає виходу 10 країн з НАТО, тому згодні миритись і з будь-якими мародерами у владі.
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25.08.2026 14:50 Відповісти

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