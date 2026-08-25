Вступ України до НАТО зменшить ризики агресії РФ для інших членів Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО посилить безпеку всіх країн Альянсу та зменшить ризики нової агресії Росії проти держав-членів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Якщо вірити в силу НАТО, то Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією", - зазначив глава держави під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

"І для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО, ми не в НАТО", - додав Зеленський.

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Водночас лідер Естонії зазначив, що Україна є невід’ємною частиною Європи, і вступ до Європейського Союзу та НАТО – "це не віддалена мрія українського народу, а цілком обґрунтовані сподівання".

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