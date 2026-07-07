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Новини Членство України в НАТО
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Настав час для формату НАТО "32+1", - Стубб про необхідність інтеграції України в Альянс

Україна потрібна НАТО: Стубб вважає, що формат Альянсу треба змінити

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Альянс має обговорювати питання приєднання України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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НАТО 32+1

"У мене таке відчуття, що вже зараз формат НАТО – це "32 плюс один". Адже, на мою думку, НАТО потребує України так само, як і Україна потребує НАТО", - сказав лідер Фінляндії.

Також Стубб зазначив, що Україна та НАТО вже обговорюють питання більшої інтеграції оборонних індустрій.

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"Вивчити, як ми можемо покращити безпеку одне одного, завжди дуже корисно", – додав він.

Зеленський підтвердив, що Україна дійсно прагне інтеграції.

"Дякую за слова про формат "32 плюс один". І я сподіваюся, що колись це додавання дасть результат 33. 33 – це гарне число і важливий вік. ... Для нас дуже важливо розуміти, що не лише нам потрібні сильні друзі, сильний НАТО, але також НАТО потребує нас", - сказав президент України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) НАТО (7302) членство в НАТО (1768) Стубб Александр (219)
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