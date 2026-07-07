Пришло время для формата НАТО "32+1", - Стубб о необходимости интеграции Украины в Альянс
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Альянс должен обсуждать вопрос о вступлении Украины в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
НАТО 32+1
"У меня такое ощущение, что уже сейчас формат НАТО — это "32 плюс один". Ведь, на мой взгляд, НАТО нуждается в Украине так же, как и Украина нуждается в НАТО", — сказал лидер Финляндии.
Также Стубб отметил, что Украина и НАТО уже обсуждают вопросы более тесной интеграции оборонных отраслей.
"Изучить, как мы можем улучшить безопасность друг друга, всегда очень полезно", — добавил он.
Зеленский подтвердил, что Украина действительно стремится к интеграции.
"Спасибо за слова о формате "32 плюс один". И я надеюсь, что когда-нибудь это прибавление даст результат 33. 33 — это хорошее число и важный возраст. ... Для нас очень важно понимать, что не только нам нужны сильные друзья, сильное НАТО, но и НАТО нуждается в нас", — сказал президент Украины.
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