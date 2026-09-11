Членство України в НАТО – гарантія безпеки для Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО могло б стати одним зі шляхів виходу з війни. На його думку, це відповідає інтересам не лише Києва, а й усієї Європи.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, цитує ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вступ в НАТО як шлях до завершення війни

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у майбутнє членство України в НАТО, Зеленський наголосив, що про це потрібно постійно говорити. За його словами, членство в Альянсі може стати одним із шляхів виходу із затяжної війни.

"Україна в НАТО — це гарантія безпеки для Європи, тому що такої сильної армії в Європі немає поки що", — сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО зменшить ризики агресії РФ для інших членів Альянсу, - Зеленський

Президент також звернув увагу на дискусію у США щодо майбутньої ролі американських військ у Європі — чи збільшуватимуть Сполучені Штати свою присутність на континенті з огляду на російську загрозу, чи скорочуватимуть її.

Ще одним аргументом Зеленський назвав посилення самого НАТО завдяки вступу України, йдеться не лише про озброєння, а й про українські військові технології, бойовий досвід та спроможності армії.

Про "гарантії безпеки" для Росії

Окремо президент згадав про питання гарантій безпеки для Росії. За його словами, після переговорів із РФ американська сторона часто повертається з позицією, що Україна може отримати гарантії від США та фінансову підтримку від Європи, тоді як Росія піднімає питання власних гарантій.

Читайте також: Карні заявив про підтримку України на шляху до членства в НАТО та ЄС

"Це дивно, з одного боку, звучить, що агресор запитує, які гарантії безпеки. Так, але це також говорить про те, що вони вже не відчувають себе такими сильними, як це було або як їм здавалося на початку війни", — сказав Зеленський.

Він вважає, що членство України в НАТО створило б для Росії певну "гарантію", оскільки Україна не зможе намагатися повернути окуповані території військовим шляхом, а розв'язувати територіальні питання доведеться дипломатично.

"Тому питання НАТО актуальне, на мій погляд, для всіх сторін. Я вважаю, що саме питання НАТО і питання ЄС може бути одним із виходів із цієї страшної війни", — додав голова держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки від США дуже сильні: якщо Путін знову вторгнеться, Америка воюватиме за нас, - Зеленський