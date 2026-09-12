Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, але вигризатимемо найсильніші гарантії безпеки, - Зеленський

Україна зацікавлена в сильних та надійних гарантіях безпеки, які ляжуть в основу майбутнього мирного договору з РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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Україні потрібні гарантії безпеки

За його словами, дуже часто Україну штовхають до різних домовленостей, щоб Росія була задоволена тим, що Україна ніколи не буде в НАТО.

"Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, чи ні. Звісно, ми зубами й кігтями боронитимемо своє, щоб вигризти найсильніші гарантії безпеки для України до завершення війни. Адже головне - це закінчити війну та мати гарантії, що ця війна не розпочнеться знову", - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

Напередодні Зеленський заявляв, що членство України в НАТО - гарантія безпеки для Європи.

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