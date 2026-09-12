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Новини Членство України в НАТО Гарантії безпеки для України
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Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, але вигризатимемо найсильніші гарантії безпеки, - Зеленський

зеленський готовий вигризати гарантії безпеки для України

Україна зацікавлена в сильних та надійних гарантіях безпеки, які ляжуть в основу майбутнього мирного договору з РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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Україні потрібні гарантії безпеки

За його словами, дуже часто Україну штовхають до різних домовленостей, щоб Росія була задоволена тим, що Україна ніколи не буде в НАТО.

"Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, чи ні. Звісно, ми зубами й кігтями боронитимемо своє, щоб вигризти найсильніші гарантії безпеки для України до завершення війни. Адже головне - це закінчити війну та мати гарантії, що ця війна не розпочнеться знову", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки від США дуже сильні: якщо Путін знову вторгнеться, Америка воюватиме за нас, - Зеленський

Що передувало?

Напередодні Зеленський заявляв, що членство України в НАТО - гарантія безпеки для Європи.

Також читайте: Залужний: Україна ніколи не буде в НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (26955) НАТО (7382) членство в НАТО (1802) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+12
Гризун-мародер ще і хабадник
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12.09.2026 10:35 Відповісти
+10
Бла-бла-бла, поки що ти зі своєю мафіозною структурою вигризаєш державний бюджет і надію на Перемогу.
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12.09.2026 10:36 Відповісти
+7
Ти вже гнида вигризла Оманські гарантії безпеки
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12.09.2026 10:37 Відповісти

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