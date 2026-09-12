Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, але вигризатимемо найсильніші гарантії безпеки, - Зеленський
Україна зацікавлена в сильних та надійних гарантіях безпеки, які ляжуть в основу майбутнього мирного договору з РФ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Україні потрібні гарантії безпеки
За його словами, дуже часто Україну штовхають до різних домовленостей, щоб Росія була задоволена тим, що Україна ніколи не буде в НАТО.
"Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, чи ні. Звісно, ми зубами й кігтями боронитимемо своє, щоб вигризти найсильніші гарантії безпеки для України до завершення війни. Адже головне - це закінчити війну та мати гарантії, що ця війна не розпочнеться знову", - зазначив Зеленський.
Що передувало?
Напередодні Зеленський заявляв, що членство України в НАТО - гарантія безпеки для Європи.
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