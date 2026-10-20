Уровень доверия к Зеленскому вырос после "дизельного соглашения" между США и РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 54% украинцев, не доверяют - 41%. После "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину уровень доверия к президенту вырос.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, на данный момент 54% опрошенных заявили, что доверяют главе государства, а не доверяют - 41%.

Социологи отметили, что в конце августа - начале сентября показатели были полностью идентичны. То есть за последний месяц уровень доверия практически не изменился.

"Среди 54%, доверяющих В. Зеленскому, 22% доверяют "полностью", а остальные 32% доверяют "скорее". При этом для объективности важно понимать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разбивка – 24% "совсем" не доверяют, а 17% не доверяют "скорее", – добавили там.

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Влияние "дизельного соглашения"

Также в КМИС сравнили ответы респондентов, опрошенных 8–9 октября (до "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину) и 10–16 октября.

"В период 8–9 октября 43% доверяли президенту, не доверяли - 52%. А уже в период 10–16 октября 57% доверяли и 39% - не доверяли.

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Методология

Опрос проводился 8–16 октября 2026 года. Всего опрошено 1031 респондент.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,0% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% — для показателей, близких к 10%, 1,7% — для показателей, близких к 5%.

Также в КМИС сравнивают результаты, полученные 8–9 октября 2026 года (до "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину), и 10–16 октября 2026 года (то есть после этих событий). В течение 8–9 октября было опрошено 274 респондента (погрешность 7,7%), в течение 10–16 октября — 757 респондентов (погрешность 4,6%).

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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