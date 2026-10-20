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Новости Доверие к Зеленскому Дизельная сделка
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Уровень доверия к Зеленскому вырос после "дизельного соглашения" между США и РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как дизельное соглашение повлияло на уровень доверия к Зеленскому?

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 54% украинцев, не доверяют - 41%. После "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину уровень доверия к президенту вырос.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, на данный момент 54% опрошенных заявили, что доверяют главе государства, а не доверяют - 41%. 

Социологи отметили, что в конце августа - начале сентября показатели были полностью идентичны. То есть за последний месяц уровень доверия практически не изменился.

"Среди 54%, доверяющих В. Зеленскому, 22% доверяют "полностью", а остальные 32% доверяют "скорее". При этом для объективности важно понимать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разбивка – 24% "совсем" не доверяют, а 17% не доверяют "скорее", – добавили там.

Как дизельное соглашение повлияло на уровень доверия к Зеленскому?

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Влияние "дизельного соглашения"

Также в КМИС сравнили ответы респондентов, опрошенных 8–9 октября (до "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину) и 10–16 октября.

"В период 8–9 октября 43% доверяли президенту, не доверяли - 52%. А уже в период 10–16 октября 57% доверяли и 39% - не доверяли.

Как дизельное соглашение повлияло на уровень доверия к Зеленскому?

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Методология

Опрос проводился 8–16 октября 2026 года. Всего опрошено 1031 респондент.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,0% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% — для показателей, близких к 10%, 1,7% — для показателей, близких к 5%.

Также в КМИС сравнивают результаты, полученные 8–9 октября 2026 года (до "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину), и 10–16 октября 2026 года (то есть после этих событий). В течение 8–9 октября было опрошено 274 респондента (погрешность 7,7%), в течение 10–16 октября — 757 респондентов (погрешность 4,6%).

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) опрос (3167) КМИС (409)
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Топ комментарии
+24
Країна самогубців що тут ще скажеш!
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20.10.2026 13:20 Ответить
+23
відбулося відбілювання зашквареного фсбешного жидьониша українофоба вови
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20.10.2026 13:18 Ответить
+12
Рибкам гуппі Невибагливій публіці можна показувати один і той самий фокус до самої пенсії.
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20.10.2026 13:26 Ответить

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