Мы готовы обсуждать гарантии безопасности, равноценные членству в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие западные гарантии сделали бы прекращение огня безопасным.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Оптимальный формат предусматривает три составляющие: украинскую армию, Европейский Союз и НАТО. Наша армия является реальной гарантией и может усилить европейские армии благодаря своему опыту и численности личного состава.

НАТО означает принадлежность к одному оборонному альянсу с юридическими правами союзников. Вступление в ЕС зависит от Европы, а вступление в НАТО — от Европы и Соединенных Штатов", — пояснил он.

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Альтернатива НАТО

"Если это будет не НАТО, какую альтернативу нам предлагают? Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу. Мы говорим не только о том, к чему стремимся, но и о том, что может работать. НАТО было бы фактором сдерживания для обеих сторон", — добавил Зеленский.

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