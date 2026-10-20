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Новини Гарантії безпеки для України
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Ми готові обговорювати гарантії безпеки, рівноцінні членству в НАТО, - Зеленський

Зеленський назвав гарантії безпеки, які готова обговорювати Україна

Президент Володимир Зеленський розповів, які західні гарантії зробили б припинення вогню безпечним.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найкращий формат передбачає три складові: українську армію, Європейський Союз і НАТО. Наша армія є реальною гарантією і може посилити європейські армії завдяки своєму досвіду та чисельності особового складу.

НАТО означає належність до одного оборонного альянсу з юридичними правами союзників. Вступ до ЄС залежить від Європи, а вступ до НАТО - від Європи та Сполучених Штатів", - пояснив він.

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Альтернатива НАТО

"Якщо це буде не НАТО, яку альтернативу нам пропонують? Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії, навіть під іншою назвою, але вони мають мати таку саму юридичну силу. Ми говоримо не лише про те, чого прагнемо, а й про те, що може працювати. НАТО було б фактором стримування для обох сторін", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не знаємо, чи буде Україна в НАТО, але вигризатимемо найсильніші гарантії безпеки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) НАТО (7477) гарантії безпеки (472)
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Топ коментарі
+9
Будапештський меморандум - це майже як НАТО!
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20.10.2026 13:00 Відповісти
+7
Воно чудово знає, що кремль це навіть обговорювати не буде. Трепло, яке заговорює зуби!
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20.10.2026 13:09 Відповісти
+2
Сподіваюсь його не примусять обирати між власними статками і життям.та життям мільйонів українців. Хоча трамп цілком з ****** і сі на це здатні.
Який буде вибір я точно знаю(
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20.10.2026 13:13 Відповісти

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