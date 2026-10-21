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Переговори в Норвегії: Кушнер знову закликав Україну зупинити удари по російських НПЗ, - Axios

Посланник США Джаред Кушнер на переговорах у Єгипті

На переговорах у Норвегії зять президента США Джаред Кушнер по відеозв'язку повторно звернувся до України з проханням припинити обстріли російської нафтопереробної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Заклик Кушнера та позиція Зеленського щодо атак на російські НПЗ

"Кушнер долучився до зустрічі дистанційно й знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах", - посилається видання на обізнане джерело.

Співрозмовник Axios також додав, що "Джаред був дуже прямолінійним" під час розмови.

Видання зазначає, що після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зробить взаємні кроки.

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Поступки Трампа та "важливий поступ" у переговорному процесі

За даними видання Axios, у Вашингтоні розраховують на поступливість Москви під час діалогу з Україною. Це пов’язують із рішенням Дональда Трампа скасувати обмеження на експорт російського дизпалива та іншими кроками, які прихильно оцінили в Кремлі.

Як зазначив посадовець зі США, під час зустрічі в Норвегії українська делегація представила свіжі ініціативи та пропозиції, які піддали детальному аналізу.

За його оцінкою, учасники перемовин досягли "важливого поступу" та демонструють високий ступінь узгодженості на технічному рівні щодо подальших дій.

Також читайте: Рівень довіри до Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кушнер Джаред (165) НПЗ (911) перемовини (3931) США (22945)
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Топ коментарі
+10
А закликапи плєшивого не бити по будинках у містах не може зєтьок?
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21.10.2026 07:11 Відповісти
+8
Ну і навіщо ці переговори? З ким? З кацапськими підстилками? Самі вимоги та вимоги. Натомість нічого. Тільки дебільна балаканина про 350 млрд. які дав Байден. Абсурд та маячня.
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21.10.2026 07:07 Відповісти
+6
Якась дурня. Має бути взаємна згода про припинення ударів. А вимоги типу "просто здайтесь, ну будь-ласка" це якась діч.
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21.10.2026 07:09 Відповісти

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