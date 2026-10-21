Переговори в Норвегії: Кушнер знову закликав Україну зупинити удари по російських НПЗ, - Axios

На переговорах у Норвегії зять президента США Джаред Кушнер по відеозв'язку повторно звернувся до України з проханням припинити обстріли російської нафтопереробної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Заклик Кушнера та позиція Зеленського щодо атак на російські НПЗ

"Кушнер долучився до зустрічі дистанційно й знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах", - посилається видання на обізнане джерело.

Співрозмовник Axios також додав, що "Джаред був дуже прямолінійним" під час розмови.

Видання зазначає, що після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зробить взаємні кроки.

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Поступки Трампа та "важливий поступ" у переговорному процесі

За даними видання Axios, у Вашингтоні розраховують на поступливість Москви під час діалогу з Україною. Це пов’язують із рішенням Дональда Трампа скасувати обмеження на експорт російського дизпалива та іншими кроками, які прихильно оцінили в Кремлі.

Як зазначив посадовець зі США, під час зустрічі в Норвегії українська делегація представила свіжі ініціативи та пропозиції, які піддали детальному аналізу.

За його оцінкою, учасники перемовин досягли "важливого поступу" та демонструють високий ступінь узгодженості на технічному рівні щодо подальших дій.

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