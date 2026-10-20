РФ повернула дизель до Туреччини й Бразилії після скасування експортної заборони США

Танкери з російським дизельним пальним знову прямують до двох найбільших покупців — Туреччини та Бразилії, після того, як за посередництва США Москва скасувала заборону на експорт цього пального.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані судноплавних компаній Kpler та LSEG, передає Цензор.НЕТ.

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Які танкери вже вийшли

За даними Kpler і LSEG, щонайменше два танкери останніми днями вказали Туреччину та Бразилію пунктами призначення. 14 жовтня з російського балтійського порту Приморськ вийшов танкер Dolunay з дизельним вантажем, який прямує до турецької Аланії. 16 жовтня з того самого порту вийшов танкер Leruo, який указав пунктом призначення бразильський Манаус.

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Хто купує російський дизель

Туреччина та Бразилія є найбільшими покупцями російського дизельного пального від 2023 року. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні санкції змусили Москву змінити традиційні маршрути експорту нафтопродуктів.

За даними Kpler, цього року на Туреччину припадало близько 34% завантажень російського дизеля — приблизно 95 тис. барелів на добу. Частка Бразилії становила 24%, або близько 66 тис. барелів на добу.

Чому експорт скорочувався

Росія зазвичай є другим за величиною експортером дизельного пального у світі після США. Проте вона скоротила його експорт ще влітку, до запровадження заборони на постачання за кордон. Reuters пов'язує це з масштабними українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.

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