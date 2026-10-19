Дозвіл на експорт російського дизелю є "тиском на Росію", - міністр енергетики США

Фото: Міністр енергетики США Кріс Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що дозвіл на експорт російського дизельного пального має спонукати Москву скоротити воєнні зусилля або погодитися на енергетичне перемир’я з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Райт заявив в інтерв’ю CNN 18 жовтня.

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Райт пояснив, як дизель має вплинути на Росію

За словами міністра, Росія споживає значні обсяги дизельного пального всередині країни, зокрема для ведення війни. Через це їй бракує пального для експорту.

Райт стверджує, що можливість продавати дизель за кордон має спонукати Москву зменшити внутрішнє споживання, скоротити воєнні зусилля або домовитися про енергетичне перемир’я.

"Це тиск на Росію. Росія не має дизелю для експорту. Єдиний спосіб отримати додатковий дизель для експорту — знизити інтенсивність конфлікту з Україною. Їм потрібно або домовитися про енергетичне перемир’я, або завершити війну, або скоротити воєнні зусилля, щоб мати додатковий дизель для експорту", — заявив міністр.

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В інтерв’ю ABC News Райт також заперечив, що це рішення є економічним порятунком для Росії. Він назвав його "пряником", який має допомогти завершити війну.

За версією міністра, Росія зможе скористатися дозволом, якщо скоротить споживання дизелю всередині країни, зменшить воєнні зусилля або відремонтує нафтопереробні заводи. Можливість такого ремонту він пов’язав із мирною угодою, енергетичним перемир’ям або кроком до миру.

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Кріс Райт відповів на критику рішення США

Ведуча ABC News Марта Раддац нагадала, що рішення США критикували президент України Володимир Зеленський і американські сенатори від обох партій.

"Насправді всі вони помиляються. Вони не розуміють, що робить президент Трамп", — відповів Райт.

Міністр наголосив, що санкції проти російської нафти залишаються чинними, а послаблення стосується лише дизельного пального. Він також заявив, що додаткові постачання дизелю допоможуть знизити ціни для американців та споживачів в інших країнах.

Раддац запитала, чи існує домовленість про енергетичне перемир’я, про яку раніше заявляв президент США Дональд Трамп. За її словами, Україна та Росія заперечували наявність такої угоди.

Райт прямо не підтвердив, що домовленість уже існує. Він відповів, що Трамп працює над тим, щоб підштовхнути обидві сторони до її укладення.

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