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Новини Допомога Україні від Європи
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Зеленський анонсував зустрічі в Європі наступного тижня: Працюємо, щоб була ППО

зеленський

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки роботи з європейськими партнерами та анонсував нові зустрічі наступного тижня.

Про це він розповів у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Працюємо, щоб була ППО"

"Цей тиждень дуже вагомий з точки зору співпраці з європейцями. Європа чітко розуміє, що відбувається і що Україну треба підтримувати і підтримувати більше у захисті життя. Працюємо, щоб була ППО. Це, звісно, перший пріоритет. Будуть зустрічі в Європі вже наступного тижня, які мають нам допомогти – допомогти суттєво", - сказав глава держави.

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Діалог з Віткоффом і Кушнером

Зеленський також розповів, що мав розмову з представниками президента США: Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Фактично наші команди не припиняють комунікацію і кожного дня наші команди на звʼязку. Зрозуміло, що є багато речей, які для всіх нас важливі, і що цю війну треба завершувати. Ми все для цього робимо. І намагаємось зробити так, щоб позиція Америки була сильною. Мир приходить тільки завдяки силі і завдяки щирій співпраці. Я дякую всім в Америці, хто саме в цьому нас, Україну, наших людей підтримує. Люди завжди на боці справедливості", - підкреслив президент.

Крім того, глава держави розповів, що Україна надає партнерам деталі ситуації зараз на фронті, інформацію про намагання Росії знищити нашу енергетику, також усі деталі наших спільних можливостей з партнерами.

"Варто працювати оперативно. І треба принести результати своїм народам, своїм державам і наблизити мир – справжній чесний мир, якого всі так чекають. Всі. Україна готова працювати, готова працювати швидко, готова працювати конструктивно, готова працювати чесно, і саме на такий підхід ми розраховуємо від усіх наших партнерів і від європейців, і від американської сторони, безумовно", - сказав Зеленський.

Він розповів, що також говорив зі спецпредставниками Трампа про ППО, передусім постачання Patriot, яке залежить від Сполучених Штатів і яке "може врятувати багато життів".

"Готуємо подальші дипломатичні кроки", - додав президент.

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Автор: 

Європа (2012) Зеленський Володимир (27394) ППО (4574) США (22945)
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Топ коментарі
+6
«Працюємо з Штілєрманом і його Мілфою…»
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18.10.2026 22:25 Відповісти
+6
Як би ви не працювали зовсім, то в Україні були б і крилаті ракеті і балістика своя. Трудяжки хрІнові.
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18.10.2026 22:26 Відповісти
+5
Працюємо" хто це ви, і де ви працюєте? Чого ще до повномасштабного вторгення не працювали?
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18.10.2026 22:21 Відповісти

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