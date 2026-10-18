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Новости Помощь Украине от Европы
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Зеленский анонсировал встречи в Европе на следующей неделе: Работаем над тем, чтобы была ПВО

зеленський

Президент Владимир Зеленский подвел итоги работы с европейскими партнерами и анонсировал новые встречи на следующей неделе.

Об этом он рассказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Работаем, чтобы была ПВО"

"Эта неделя очень важна с точки зрения сотрудничества с европейцами. Европа четко понимает, что происходит и что Украину нужно поддерживать, и поддерживать больше в защите жизни. Работаем, чтобы была ПВО. Это, конечно, первый приоритет. Уже на следующей неделе состоятся встречи в Европе, которые должны нам помочь — помочь существенно", — сказал глава государства.

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Диалог с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский также рассказал, что провел беседу с представителями президента США: Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Фактически наши команды не прекращают общение и каждый день находятся на связи. Понятно, что есть много вещей, которые важны для всех нас, и что эту войну нужно завершить. Мы делаем для этого все возможное. И стараемся добиться того, чтобы позиция Америки была сильной. Мир наступает только благодаря силе и искреннему сотрудничеству. Я благодарю всех в Америке, кто именно в этом поддерживает нас, Украину, наших людей. Люди всегда на стороне справедливости", — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что Украина предоставляет партнерам подробную информацию о текущей ситуации на фронте, о попытках России уничтожить нашу энергетику, а также все детали наших совместных возможностей с партнерами.

"Нужно работать оперативно. И нужно добиться результатов для своих народов, своих государств и приблизить мир – настоящий честный мир, которого все так ждут. Все. Украина готова работать, готова работать быстро, готова работать конструктивно, готова работать честно, и именно на такой подход мы рассчитываем со стороны всех наших партнеров – и со стороны европейцев, и со стороны американской стороны, безусловно", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что также беседовал со спецпредставителями Трампа о ПВО, прежде всего о поставках Patriot, которые зависят от Соединенных Штатов и которые "могут спасти много жизней".

"Готовим дальнейшие дипломатические шаги", — добавил президент.

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Автор: 

Европа (2505) Зеленский Владимир (26268) ПВО (4168) США (30804)
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Топ комментарии
+6
«Працюємо з Штілєрманом і його Мілфою…»
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18.10.2026 22:25 Ответить
+6
Як би ви не працювали зовсім, то в Україні були б і крилаті ракеті і балістика своя. Трудяжки хрІнові.
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18.10.2026 22:26 Ответить
+5
Працюємо" хто це ви, і де ви працюєте? Чого ще до повномасштабного вторгення не працювали?
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18.10.2026 22:21 Ответить

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