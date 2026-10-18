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Новини Протести проти Трампа
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No Kings: у США напередодні виборів до Конгресу пройшли протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

За два з половиною тижні до проміжних виборів до Конгресу США по всій країні відбулися акції руху No Kings ("Без королів"), спрямовані проти політики Дональда Трампа. Загалом у 50 штатах пройшло понад 3000 заходів.

Про це пишуть AP та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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"Голосуй достроково"

Організатори нинішньої кампанії, що проходить під гаслом "No Kings: Vote Early" ("Без королів: голосуй достроково"), закликали американців скористатися можливостями досрокового голосування перед виборами, призначеними на 3 листопада. Головною метою акції вони назвали активнішу участь громадян у голосуванні.

Протести проти Трампа
Фото: AP

Протестні заходи відбулися в багатьох американських містах, зокрема в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Філадельфії, Атланті та інших.

Учасники протестів несли плакати із гаслами на захист демократії та проти чинного президента Дональда Трампа.

Протести проти Трампа
Фото: AP

У деяких містах замість масових мітингів у межах кампанії провели автопробіги, концерти та зустрічі місцевих громад.

Протести проти Трампа
Фото: AP
Протести проти Трампа
Фото: AP

Дивіться також: No Kings: у США люди вийшли на протести проти політики Трампа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суперечки довкола голосування поштою

Зазначається, що Дональд Трамп неодноразово виступав проти голосування поштою, заявляючи про ризики фальсифікацій, однак не надав переконливих доказів своїх слів. Демократи вважають, що обмеження на голосування поштою, які намагався запровадити Трамп, можуть ускладнити участь у виборах частини електорату, оскільки, за даними соціологічних опитувань, виборці-демократи користуються цією системою частіше, ніж республіканці.

Дивіться також: No Kings: протести проти Трампа проходять у містах США. ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2526) США (22945) Трамп Дональд (8474)
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Топ коментарі
+4
а ти не помітив що у нас війна?
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18.10.2026 23:36 Відповісти
+3
Надіюсь що після 3 листопада на Трампа натягнуть гамівну сорочку і всі ті рухи які він підтримує в Європі почнуть занепадати. В іншому випадку в світі настануть темні часи
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18.10.2026 23:40 Відповісти
+3
Те кто с картонками прыгали не заметили )
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18.10.2026 23:42 Відповісти

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