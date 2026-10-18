No Kings: у США напередодні виборів до Конгресу пройшли протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

За два з половиною тижні до проміжних виборів до Конгресу США по всій країні відбулися акції руху No Kings ("Без королів"), спрямовані проти політики Дональда Трампа. Загалом у 50 штатах пройшло понад 3000 заходів.

Про це пишуть AP та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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"Голосуй достроково"

Організатори нинішньої кампанії, що проходить під гаслом "No Kings: Vote Early" ("Без королів: голосуй достроково"), закликали американців скористатися можливостями досрокового голосування перед виборами, призначеними на 3 листопада. Головною метою акції вони назвали активнішу участь громадян у голосуванні.

Фото: AP

Протестні заходи відбулися в багатьох американських містах, зокрема в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Філадельфії, Атланті та інших.

Учасники протестів несли плакати із гаслами на захист демократії та проти чинного президента Дональда Трампа.

Фото: AP

У деяких містах замість масових мітингів у межах кампанії провели автопробіги, концерти та зустрічі місцевих громад.

Фото: AP

Фото: AP

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Суперечки довкола голосування поштою

Зазначається, що Дональд Трамп неодноразово виступав проти голосування поштою, заявляючи про ризики фальсифікацій, однак не надав переконливих доказів своїх слів. Демократи вважають, що обмеження на голосування поштою, які намагався запровадити Трамп, можуть ускладнити участь у виборах частини електорату, оскільки, за даними соціологічних опитувань, виборці-демократи користуються цією системою частіше, ніж республіканці.

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