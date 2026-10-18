No Kings: в США накануне выборов в Конгресс прошли протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж
За две с половиной недели до промежуточных выборов в Конгресс США по всей стране прошли акции движения No Kings ("Без королей"), направленные против политики Дональда Трампа. Всего в 50 штатах состоялось более 3000 мероприятий.
Об этом пишут AP и DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"Голосуй досрочно"
Организаторы нынешней кампании, проходящей под лозунгом "No Kings: Vote Early" ("Без королей: голосуй досрочно"), призвали американцев воспользоваться возможностями досрочного голосования перед выборами, назначенными на 3 ноября. Главной целью акции они назвали более активное участие граждан в голосовании.
Протестные акции прошли во многих американских городах, в частности в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Атланте и других.
Участники протестов несли плакаты с лозунгами в защиту демократии и против действующего президента Дональда Трампа.
В некоторых городах вместо массовых митингов в рамках кампании провели автопробеги, концерты и встречи местных сообществ.
Споры вокруг голосования по почте
Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно выступал против голосования по почте, заявляя о рисках фальсификаций, однако не предоставил убедительных доказательств своих слов. Демократы считают, что ограничения на голосование по почте, которые пытался ввести Трамп, могут затруднить участие в выборах части электората, поскольку, по данным социологических опросов, избиратели-демократы пользуются этой системой чаще, чем республиканцы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль