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Новости Протесты против Трампа
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No Kings: в США накануне выборов в Конгресс прошли протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

За две с половиной недели до промежуточных выборов в Конгресс США по всей стране прошли акции движения No Kings ("Без королей"), направленные против политики Дональда Трампа. Всего в 50 штатах состоялось более 3000 мероприятий.

Об этом пишут AP и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Голосуй досрочно"

Организаторы нынешней кампании, проходящей под лозунгом "No Kings: Vote Early" ("Без королей: голосуй досрочно"), призвали американцев воспользоваться возможностями досрочного голосования перед выборами, назначенными на 3 ноября. Главной целью акции они назвали более активное участие граждан в голосовании.

Протесты против Трампа
Фото: AP

Протестные акции прошли во многих американских городах, в частности в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Атланте и других.

Участники протестов несли плакаты с лозунгами в защиту демократии и против действующего президента Дональда Трампа.

Протесты против Трампа
Фото: AP

В некоторых городах вместо массовых митингов в рамках кампании провели автопробеги, концерты и встречи местных сообществ.

Протесты против Трампа
Фото: AP
Протесты против Трампа
Фото: AP

Смотрите также: No Kings: в США люди вышли на протесты против политики Трампа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Споры вокруг голосования по почте

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно выступал против голосования по почте, заявляя о рисках фальсификаций, однако не предоставил убедительных доказательств своих слов. Демократы считают, что ограничения на голосование по почте, которые пытался ввести Трамп, могут затруднить участие в выборах части электората, поскольку, по данным социологических опросов, избиратели-демократы пользуются этой системой чаще, чем республиканцы.

Смотрите также: No Kings: протесты против Трампа проходят в городах США. ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (6024) США (30774) Трамп Дональд (8435)
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Топ комментарии
+4
а ти не помітив що у нас війна?
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18.10.2026 23:36 Ответить
+3
Надіюсь що після 3 листопада на Трампа натягнуть гамівну сорочку і всі ті рухи які він підтримує в Європі почнуть занепадати. В іншому випадку в світі настануть темні часи
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18.10.2026 23:40 Ответить
+3
Те кто с картонками прыгали не заметили )
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18.10.2026 23:42 Ответить

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