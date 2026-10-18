No Kings: в США накануне выборов в Конгресс прошли протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

За две с половиной недели до промежуточных выборов в Конгресс США по всей стране прошли акции движения No Kings ("Без королей"), направленные против политики Дональда Трампа. Всего в 50 штатах состоялось более 3000 мероприятий.

Об этом пишут AP и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Голосуй досрочно"

Организаторы нынешней кампании, проходящей под лозунгом "No Kings: Vote Early" ("Без королей: голосуй досрочно"), призвали американцев воспользоваться возможностями досрочного голосования перед выборами, назначенными на 3 ноября. Главной целью акции они назвали более активное участие граждан в голосовании.

Фото: AP

Протестные акции прошли во многих американских городах, в частности в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Атланте и других.

Участники протестов несли плакаты с лозунгами в защиту демократии и против действующего президента Дональда Трампа.

Фото: AP

В некоторых городах вместо массовых митингов в рамках кампании провели автопробеги, концерты и встречи местных сообществ.

Фото: AP

Фото: AP

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Споры вокруг голосования по почте

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно выступал против голосования по почте, заявляя о рисках фальсификаций, однако не предоставил убедительных доказательств своих слов. Демократы считают, что ограничения на голосование по почте, которые пытался ввести Трамп, могут затруднить участие в выборах части электората, поскольку, по данным социологических опросов, избиратели-демократы пользуются этой системой чаще, чем республиканцы.

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