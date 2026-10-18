Туреччина купуватиме частину російського дизелю в межах домовленостей із Трампом

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що країна планує закуповувати частину російського дизельного пального, яке постачатимуть на світові ринки в межах домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Туреччина планує отримувати російське дизельне пальне

За словами Байрактара, домовленості щодо постачання дизельного пального мають важливе значення для енергетичної безпеки їхньої країни.

"У рамках проведених нами переговорів ми будемо забирати частину цього дизельного палива до Туреччини", — заявив міністр.

Він не уточнив, скільки пального планує закуповувати Анкара та на яких умовах відбуватимуться постачання.

Туреччина імпортує енергоресурси з кількох країн, зокрема Росії, Ірану та Азербайджану. Водночас Анкара прагне диверсифікувати постачання та розширює співпрацю зі США й іншими партнерами.

Домовленості щодо російського дизельного пального вже розкритикували президент України Володимир Зеленський, європейські посадовці та деякі представники Республіканської партії США.

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Росія розраховує збільшити експорт пального

США тимчасово послабили санкційні обмеження на російське дизельне пальне. Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє його постачання до 7 квітня 2027 року.

Це дає Росії можливість розширити продажі пального на американському та світовому ринках.

У Москві заявили про намір до кінця року відновити експорт дизельного пального до 3–3,5 млн тонн на місяць. Російська влада розраховує повернутися до показників, які були до кризи, і навіть перевищити їх.

Крім того, Трамп підписав указ про призупинення санкційних заходів проти Росії. Йдеться, зокрема, про мита та обмеження щодо країн і компаній, які купують російські енергоносії.