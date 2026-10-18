Турция будет закупать часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей с Трампом

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что страна планирует закупать часть российского дизельного топлива, которое будет поставляться на мировые рынки в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Турция планирует закупать российское дизельное топливо

По словам Байрактара, договоренности о поставках дизельного топлива имеют важное значение для энергетической безопасности их страны.

"В рамках проведенных нами переговоров мы будем завозить часть этого дизельного топлива в Турцию", — заявил министр.

Он не уточнил, сколько топлива планирует закупать Анкара и на каких условиях будут осуществляться поставки.

Турция импортирует энергоресурсы из нескольких стран, в частности из России, Ирана и Азербайджана. В то же время Анкара стремится диверсифицировать поставки и расширяет сотрудничество с США и другими партнерами.

Договоренности о поставках российского дизельного топлива уже подвергли критике президент Украины Владимир Зеленский, европейские чиновники и некоторые представители Республиканской партии США.

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Россия рассчитывает увеличить экспорт топлива

США временно ослабили санкционные ограничения на российское дизельное топливо. Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую его поставки до 7 апреля 2027 года.

Это дает России возможность расширить продажи топлива на американском и мировом рынках.

В Москве заявили о намерении до конца года возобновить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц. Российские власти рассчитывают вернуться к показателям, которые были до кризиса, и даже превысить их.

Кроме того, Трамп подписал указ о приостановке санкционных мер против России. Речь идет, в частности, о пошлинах и ограничениях в отношении стран и компаний, которые закупают российские энергоносители.