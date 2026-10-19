Разрешение на экспорт российского дизельного топлива является "давлением на Россию", - министр энергетики США

Фото: Міністр енергетики США Кріс Райт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что разрешение на экспорт российского дизельного топлива должно побудить Москву сократить военные действия или согласиться на энергетическое перемирие с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Райт заявил в интервью CNN 18 октября.

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Райт объяснил, как дизельное топливо должно повлиять на Россию

По словам министра, Россия потребляет значительные объемы дизельного топлива внутри страны, в частности для ведения войны. Из-за этого ей не хватает топлива для экспорта.

Райт утверждает, что возможность продавать дизельное топливо за границу должна побудить Москву сократить внутреннее потребление, уменьшить военные усилия или договориться об энергетическом перемирии.

"Это давление на Россию. У России нет дизельного топлива для экспорта. Единственный способ получить дополнительное дизельное топливо для экспорта - снизить интенсивность конфликта с Украиной. Им нужно либо договориться об энергетическом перемирии, либо завершить войну, либо сократить военные усилия, чтобы иметь дополнительное дизельное топливо для экспорта", - заявил министр.

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В интервью ABC News Райт также опроверг, что это решение является экономическим спасением для России. Он назвал его "пряником", который должен помочь завершить войну.

По версии министра, Россия сможет воспользоваться разрешением, если сократит потребление дизельного топлива внутри страны, уменьшит военные усилия или отремонтирует нефтеперерабатывающие заводы. Возможность такого ремонта он связал с мирным соглашением, энергетическим перемирием или шагом к миру.

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Крис Райт ответил на критику решения США

Ведущая ABC News Марта Раддац напомнила, что решение США критиковали президент Украины Владимир Зеленский и американские сенаторы от обеих партий.

"На самом деле все они ошибаются. Они не понимают, что делает президент Трамп", - ответил Райт.

Министр подчеркнул, что санкции против российской нефти остаются в силе, а ослабление касается только дизельного топлива. Он также заявил, что дополнительные поставки дизеля помогут снизить цены для американцев и потребителей в других странах.

Раддац спросила, существует ли договоренность об энергетическом перемирии, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп. По ее словам, Украина и Россия отрицали наличие такого соглашения.

Райт прямо не подтвердил, что договоренность уже существует. Он ответил, что Трамп работает над тем, чтобы подтолкнуть обе стороны к ее заключению.

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