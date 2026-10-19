Республіканці в Конгресі США погрожують заблокувати $350 млрд для Пентагону через політику Трампа щодо Росії, - ЗМІ

Республіканці в Палаті представників США погрожують заблокувати додаткове фінансування Пентагону на $350 млрд, якщо адміністрація Дональда Трампа не посилить тиск на Росію. Частина законодавців обурена рішеннями президента щодо Москви, зокрема домовленістю про імпорт російського дизельного пального та обмеженнями для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише американське видання The Hill.

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Республіканці вимагають жорсткішої політики щодо Росії

Частина республіканців, які підтримують Україну, виступила проти останніх зовнішньополітичних рішень Трампа. Серед причин невдоволення — повідомлення про обмеження використання Україною супутникової системи Starlink і скорочення обміну розвідувальними даними.

Законодавці вимагають відновити санкції проти Росії та скасувати обмеження щодо Starlink.

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Конгресмен Дон Бейкон заявив, що Конгрес може не підтримати законодавчі ініціативи президента, якщо той не вживе заходів проти російської військової машини.

"Рішення адміністрації скоротити обмін розвідувальними даними з Україною та обмежити доступ до Starlink рівносильне допомозі загарбнику — воєнному злочинцю, який бомбить міста", — написав Бейкон у соцмережі X.

Конгресмен Браян Фіцпатрік також попередив, що адміністрація зіткнеться з наслідками, якщо не відновить Україні доступ до супутникових технологій.

Окреме невдоволення викликала домовленість щодо імпорту російського дизельного пального до США. Двопартійна група законодавців надіслала Трампу листа, у якому заявила, що ця угода суперечить духу, а можливо, і букві нового закону про санкції проти Росії.

Один із помічників республіканців у Палаті представників закликав президента скасувати це рішення.

"Трамп має скасувати це рішення. По-перше, це незаконно. Ми ухвалили закон, який запроваджує енергетичне ембарго щодо Росії", — заявив він.

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Пентагон просить рекордні кошти на оборону

Міністр оборони США Піт Гегсет уже кілька місяців домагається затвердження оборонного бюджету на $1,5 трлн, запропонованого Трампом.

Минулого тижня він також заявив, що Пентагон наполягатиме на ухваленні пакета додаткового фінансування на $350 млрд. Документ затримався в Конгресі через суперечки щодо джерел коштів.

Пакет передбачає фінансування кількох пріоритетних напрямів адміністрації Трампа. Зокрема, $17 млрд планують спрямувати на систему протиракетної оборони "Золотий купол", а також на безпілотники. Ще $47 млрд передбачено для розширення виробництва боєприпасів.

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Крім того, Пентагон просить виділити $36 млрд на програму Warrior Ethos, яка передбачає інвестиції в житло та інфраструктуру для військовослужбовців.

Для ухвалення пакета республіканцям знадобиться підтримка майже всіх членів своєї фракції в Палаті представників, оскільки демократи переважно виступають проти війни Трампа з Іраном.

Дон Бейкон вважає, що м’яка політика президента щодо Росії відштовхнула частину однопартійців і може ускладнити ухвалення оборонного фінансування та інших законодавчих ініціатив.

Офіс міністра оборони Піта Гегсета відмовився коментувати ситуацію.