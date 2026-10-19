Республиканцы в Конгрессе США угрожают заблокировать $350 млрд для Пентагона из-за политики Трампа в отношении России, — СМИ

Республиканцы в Палате представителей США угрожают заблокировать дополнительное финансирование Пентагона в размере 350 млрд долларов, если администрация Дональда Трампа не усилит давление на Россию. Часть законодателей возмущена решениями президента в отношении Москвы, в частности соглашением об импорте российского дизельного топлива и ограничениями для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет американское издание The Hill.

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Республиканцы требуют более жесткой политики в отношении России

Часть республиканцев, поддерживающих Украину, выступила против последних внешнеполитических решений Трампа. Среди причин недовольства — сообщение об ограничении использования Украиной спутниковой системы Starlink и сокращении обмена разведывательными данными.

Законодатели требуют возобновить санкции против России и отменить ограничения в отношении Starlink.

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Конгрессмен Дон Бейкон заявил, что Конгресс может не поддержать законодательные инициативы президента, если тот не примет меры против российской военной машины.

"Решение администрации сократить обмен разведывательными данными с Украиной и ограничить доступ к Starlink равносильно помощи захватчику — военному преступнику, который бомбит города", — написал Бейкон в соцсети X.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик также предупредил, что администрация столкнется с последствиями, если не восстановит Украине доступ к спутниковым технологиям.

Отдельное недовольство вызвала договоренность об импорте российского дизельного топлива в США. Двухпартийная группа законодателей направила Трампу письмо, в котором заявила, что эта сделка противоречит духу, а возможно, и букве нового закона о санкциях против России.

Один из помощников республиканцев в Палате представителей призвал президента отменить это решение.

"Трамп должен отменить это решение. Во-первых, это незаконно. Мы приняли закон, вводящий энергетическое эмбарго в отношении России", — заявил он.

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Пентагон запрашивает рекордные средства на оборону

Министр обороны США Пит Хегсет уже несколько месяцев добивается утверждения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн, предложенного Трампом.

На прошлой неделе он также заявил, что Пентагон будет настаивать на принятии пакета дополнительного финансирования в размере $350 млрд. Документ застрял в Конгрессе из-за споров относительно источников средств.

Пакет предусматривает финансирование нескольких приоритетных направлений администрации Трампа. В частности, $17 млрд планируется направить на систему противоракетной обороны "Золотой купол", а также на беспилотники. Еще $47 млрд предусмотрено для расширения производства боеприпасов.

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Кроме того, Пентагон просит выделить $36 млрд на программу Warrior Ethos, которая предусматривает инвестиции в жилье и инфраструктуру для военнослужащих.

Для принятия пакета республиканцам понадобится поддержка почти всех членов своей фракции в Палате представителей, поскольку демократы в основном выступают против войны Трампа с Ираном.

Дон Бейкон считает, что мягкая политика президента в отношении России оттолкнула часть однопартийцев и может затруднить принятие оборонного финансирования и других законодательных инициатив.

Офис министра обороны Пита Хегсета отказался комментировать ситуацию.