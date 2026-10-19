Рейтинг Трампа упал до рекордных 33%, это самый низкий показатель за всю его политическую карьеру, — WP

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 33% — ниже, чем когда-либо за его первый срок. В то же время демократы опережают республиканцев в борьбе за Палату представителей.

Об этом свидетельствует совместный опрос The Washington Post, ABC News и Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что показал опрос

Работу Трампа одобряют 33% взрослых американцев, не одобряют — 66%; 52% респондентов заявили о категорическом неодобрении. Это на 4 п. п. меньше, чем в июле, и на 8 п. п. меньше, чем в прошлом году в этот период. Среди вероятных избирателей одобрение составляет 38%, неодобрение — 62%.

Опрос проводился 9–13 октября — за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал фейковыми данные о падении его рейтинга

Экономика и бензин

Самой острой проблемой для респондентов стали цены. Если в феврале, до начала войны с Ираном, 71% опрошенных считали бензин доступным, то теперь 71% говорят, что он недоступен. В издании объясняют это тем, что война нарушила поставки и перевозки, а цены на бензин и дизель заметно выросли.

Большинство респондентов также назвали недоступными продукты, медицинские услуги и энергию для дома. Одобрение экономической политики Трампа упало до 28% — против 33% в июле и 41% в феврале.

Около трех четвертей американцев не одобряют его действия в отношении инфляции и стоимости жизни. 48% опрошенных считают, что их финансовое положение хуже, чем было на момент возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

Читайте также: Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей из-за баллистических ударов РФ по домам Киева, — Рубио

Война с Ираном

65% опрошенных назвали военные действия против Ирана ошибкой, 68% не одобряют политику Трампа в отношении союзников США. 72% респондентов считают, что страна движется не в том направлении; в апреле таких было на пять пунктов меньше.

Конгресс и выборы

Демократы имеют восьмипроцентное преимущество в борьбе за Палату представителей среди зарегистрированных и вероятных избирателей.

В июле, по данным WP, их преимущество среди зарегистрированных избирателей составляло три пункта. На вопрос, каким они хотели бы видеть Конгресс — демократическим, сдерживающим Трампа, или республиканским, поддерживающим его повестку дня, — 58% зарегистрированных избирателей выбрали демократов, 39% — республиканцев. Год назад разрыв был примерно в два раза меньше.

Впервые с 2014 года избиратели больше доверяют демократам в вопросах экономики: 40% против 33% у республиканцев. Впрочем, 54% взрослых американцев негативно относятся к Демократической партии, а к Республиканской — 63%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа, Си и Путина побудит Россию продолжать войну, — Сибига

В издании отмечают, что опрос не прогнозирует результаты отдельных гонок. Многое будет зависеть от явки, в частности от того, сколько из 77 миллионов избирателей Трампа в 2024 году проголосуют.

Среди республиканцев, поддерживающих движение MAGA, 75% уверены, что проголосуют; среди остальных республиканцев — 57%. Среди демократов на выборы, по их словам, точно придут 75% зарегистрированных избирателей, среди республиканцев — 67%.