Рейтинг Трампа впав до рекордних 33%, це найнижчий показник за його політичну кар’єру, - WP

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 33% — нижче, ніж будь-коли за його першої каденції. Водночас демократи випереджають республіканців у боротьбі за Палату представників.

Про це свідчить спільне опитування The Washington Post, ABC News та Ipsos, інформує Цензор.НЕТ.

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Що показало опитування

Роботу Трампа схвалюють 33% дорослих американців, не схвалюють — 66%; 52% респондентів заявили про категоричне несхвалення. Це на 4 п. п. менше, ніж у липні, і на 8 п. п. менше, ніж торік у цей період. Серед імовірних виборців схвалення становить 38%, несхвалення — 62%.

Опитування проводили 9–13 жовтня — за два тижні до проміжних виборів до Конгресу США.

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Економіка й бензин

Найгострішою проблемою для респондентів стали ціни. Якщо в лютому, до початку війни з Іраном, 71% опитаних вважали бензин доступним, то тепер 71% кажуть, що він недоступний. У виданні пояснюють це тим, що війна порушила постачання й перевезення, а ціни на бензин і дизель помітно зросли.

Більшість респондентів також назвали недоступними продукти, медичні послуги й енергію для дому. Схвалення економічної політики Трампа впало до 28% — проти 33% у липні й 41% у лютому.

Близько трьох чвертей американців не схвалюють його дій щодо інфляції та вартості життя. 48% опитаних вважають, що їхнє фінансове становище гірше, ніж було на момент повернення Трампа до Білого дому 2025 року.

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Війна з Іраном

65% опитаних назвали військові дії проти Ірану помилкою, 68% не схвалюють політики Трампа щодо союзників США. 72% респондентів вважають, що країна рухається не в тому напрямку; у квітні таких було на п'ять пунктів менше.

Конгрес і вибори

Демократи мають вісім пунктів переваги в боротьбі за Палату представників серед зареєстрованих та імовірних виборців.

У липні, за даними WP, їхня перевага серед зареєстрованих виборців становила три пункти. На питання, яким вони хотіли б бачити Конгрес — демократичним, що стримує Трампа, чи республіканським, що підтримує його порядок денний, — 58% зареєстрованих виборців обрали демократів, 39% — республіканців. Рік тому розрив був приблизно вдвічі меншим.

Уперше з 2014 року виборці більше довіряють демократам у питаннях економіки: 40% проти 33% у республіканців. Утім, 54% дорослих американців негативно ставляться до Демократичної партії, а до Республіканської — 63%.

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У виданні наголошують, що опитування не прогнозує результатів окремих перегонів. Багато що залежатиме від явки, зокрема від того, скільки з 77 мільйонів виборців Трампа 2024 року проголосують.

Серед республіканців, які підтримують рух MAGA, 75% впевнені, що проголосують; серед решти республіканців — 57%. Серед демократів на вибори, за їхніми словами, точно прийде 75% зареєстрованих виборців, серед республіканців — 67%.