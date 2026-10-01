Трамп назвав фейковими дані про падіння його рейтингу
Президент США Дональд Трамп назвав фейковими дані про низький рівень його підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа журналу TIME.
Трамп відкинув дані про низький рейтинг
Трамп заявив, що, на його думку, все ще здатний випередити будь-якого кандидата на виборах.
"Це фейкові цифри. Я б обіграв будь-кого з сьогоднішніх кандидатів на 20 пунктів. Ваші цифри — фейкові. Соціологи корумповані. Вони майже такі ж корумповані, як і журналісти", — сказав президент США, відповідаючи на запитання про низькі рейтинги.
Водночас Трамп назвав серед своїх досягнень зростання економіки.
"Усі казали, що у вас ніколи не буде робочих місць, і що у вас ніколи не буде, знаєте, робочих місць у виробництві. У нас з’являється більше робочих місць у виробництві, ніж будь-коли в історії нашої країни", — заявив він.
Трамп також згадав про будівництво заводів.
Рейтинг схвалення Трампа опустився до 32%
- 21 вересня стало відомо, що рейтинг схвалення Дональда Трампа опустився до 32%. Це був найнижчий рівень схвалення президента за всю його політичну кар’єру. Про це свідчили результати опитування Reuters/Ipsos.
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***** та Зеленського це теж стосується.