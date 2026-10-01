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Новини Рейтинг Трампа
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Трамп назвав фейковими дані про падіння його рейтингу

Дональд Трамп заявив про фейкові дані соціологів

Президент США Дональд Трамп назвав фейковими дані про низький рівень його підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа журналу TIME.

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Трамп відкинув дані про низький рейтинг

Трамп заявив, що, на його думку, все ще здатний випередити будь-якого кандидата на виборах.

"Це фейкові цифри. Я б обіграв будь-кого з сьогоднішніх кандидатів на 20 пунктів. Ваші цифри — фейкові. Соціологи корумповані. Вони майже такі ж корумповані, як і журналісти", — сказав президент США, відповідаючи на запитання про низькі рейтинги.

Водночас Трамп назвав серед своїх досягнень зростання економіки.

"Усі казали, що у вас ніколи не буде робочих місць, і що у вас ніколи не буде, знаєте, робочих місць у виробництві. У нас з’являється більше робочих місць у виробництві, ніж будь-коли в історії нашої країни", — заявив він.

Трамп також згадав про будівництво заводів.

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Рейтинг схвалення Трампа опустився до 32%

  • 21 вересня стало відомо, що рейтинг схвалення Дональда Трампа опустився до 32%. Це був найнижчий рівень схвалення президента за всю його політичну кар’єру. Про це свідчили результати опитування Reuters/Ipsos.

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опитування (2023) рейтинг (853) соціологія (246) Трамп Дональд (8330)
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Топ коментарі
+7
Цей п...р скоро всі США проголосить фейковими.
Хвороби і вік вони такі - нікого не жалкують...
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01.10.2026 23:18 Відповісти
+7
Люди которые должны принимать таблетки. Принимают решения глобального масштаба.
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01.10.2026 23:26 Відповісти
+6
Ну живе чувак у своїй паралельній реальності. Не заважайте йому. Дуже скоро реальність сама постукає йому у голову.

***** та Зеленського це теж стосується.
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01.10.2026 23:18 Відповісти

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