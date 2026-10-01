Зеленський відмовився від "дуже потужних" боєприпасів, бо не мав необхідного обладнання, - Трамп
Дональд Трамп сказав, що США протягом останніх шести місяців активно накопичували запаси боєприпасів, частину з яких Україна раніше не отримала через відсутність необхідних літаків та обладнання.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Time.
Подробиці
За словами Трампа, у Штатів багато зброї.
"Останні шість місяців ми активно накопичували її запаси. Байден передав Україні величезні обсяги боєприпасів. Значно більше, ніж ми витратили, але ми у чудовій формі. І ми у чудовій формі, але зараз також активно нарощуємо запаси, виробляємо їх - і зберігаємо. Знаєте, ми передаватимемо їх іншим - нашим союзникам", - сказав лідер США.
Водночас Трамп зазначив, що "деяких видів боєприпасів у нас трохи менше, ніж інших".
"Відмова" Зеленського
"У нас є боєприпаси середнього та вище середнього рівня, дуже потужні, потужніші, ніж будь-коли раніше. Є боєприпаси, від яких президент Зеленський відмовився, але вони дуже потужні. Він не брав їх, тому що не мав літаків та іншого обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів", - розповів президент США.
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