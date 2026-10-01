УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20825 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США
3 097 36

Зеленський відмовився від "дуже потужних" боєприпасів, бо не мав необхідного обладнання, - Трамп

Зеленський та Трамп

Дональд Трамп сказав, що США протягом останніх шести місяців активно накопичували запаси боєприпасів, частину з яких Україна раніше не отримала через відсутність необхідних літаків та обладнання.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Time.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Трампа, у Штатів багато зброї.

"Останні шість місяців ми активно накопичували її запаси. Байден передав Україні величезні обсяги боєприпасів. Значно більше, ніж ми витратили, але ми у чудовій формі. І ми у чудовій формі, але зараз також активно нарощуємо запаси, виробляємо їх - і зберігаємо. Знаєте, ми передаватимемо їх іншим - нашим союзникам", - сказав лідер США.

Водночас Трамп зазначив, що "деяких видів боєприпасів у нас трохи менше, ніж інших".

Дивіться: Зеленський у День захисників і захисниць: Україна тримається, тому що є наші воїни. ВIДЕО

"Відмова" Зеленського

"У нас є боєприпаси середнього та вище середнього рівня, дуже потужні, потужніші, ніж будь-коли раніше. Є боєприпаси, від яких президент Зеленський відмовився, але вони дуже потужні. Він не брав їх, тому що не мав літаків та іншого обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів", - розповів президент США.

Дивіться також: Захист інфраструктури: Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2372) Зеленський Володимир (27165) США (22731) Трамп Дональд (8326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
тупий і ще тупіший- 2 сезон...
показати весь коментар
01.10.2026 15:34 Відповісти
+12
Хворий відмовився від ліків, бо не мав крапельниці для їх прийому. Це якась грьобана насмішка від старого маразматика.
показати весь коментар
01.10.2026 15:37 Відповісти
+10
Хтось щось зрозумів з цього висеру? Коли в ті вибори до Конгресу? Може хоч менше пи₴дітиме ця півняча голова.
показати весь коментар
01.10.2026 15:36 Відповісти

Завантаження...

 
 