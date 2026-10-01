Захист інфраструктури: Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Я зазначається, було визначено три завдання.

Графік постачання ракет в Україну

МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією.

Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети.

За його словами, станом на сьогодні деякі домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні.

"Вдячний Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно. Вчора, сьогодні комунікував із лідерами: важливо прискорити команди", - додав він.

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Виконання планів стійкості

По кожному регіону, по ключових містах у щотижневому режимі фіксується стан виконання планів стійкості.

Президент зауважив що є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт.

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Терористична операція РФ проти Києва

Зеленський зазначив, що було скореговано систему реагування на російську терористичну операцію проти київської критичної інфраструктури.

Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Також визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей.

"Очікую на доповідь Прем’єр-міністра України та Головнокомандувача ЗСУ щодо кроків, які сьогодні були визначені. Слава Україні!" - додав президент.

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