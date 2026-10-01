Защита инфраструктуры: Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и всеми руководителями служб. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и всеми руководителями служб, занимающихся защитой инфраструктуры.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, были определены три задачи.

График поставок ракет в Украину

МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договоренностей с партнерами по обеспечению F-16 необходимой амуницией.

То же самое касается поставок ракет для ПВО - по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и к завтрашнему дню - обновленный график поставок в Украину.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты.

По его словам, на сегодняшний день некоторые договоренности, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор не реализованы на командном уровне.

"Благодарен Германии, Норвегии, Финляндии и всем другим партнерам, которые готовы работать максимально оперативно. Вчера и сегодня общался с лидерами: важно ускорить выполнение приказов", - добавил он.

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Выполнение планов устойчивости

По каждому региону, по ключевым городам еженедельно фиксируется ход выполнения планов обеспечения устойчивости.

Президент отметил, что в некоторых общинах наблюдается отставание, и военное командование совместно с правительством должно подготовить дополнительные решения для обеспечения большей безопасности работ.

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Террористическая операция РФ против Киева

Зеленский отметил, что была скорректирована система реагирования на российскую террористическую операцию против киевской критической инфраструктуры.

Должны быть полностью реализованы защитные меры. Также определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к оперативному принятию решений в поддержку населения.

"Ожидаю доклада премьер-министра Украины и главнокомандующего ВСУ о мерах, которые сегодня были определены. Слава Украине!" - добавил президент.

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