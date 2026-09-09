Корецкий сообщил об отставании регионов в строительстве защитных сооружений
В некоторых регионах Украины не успевают уложиться в график со строительством защитных сооружений для критически важной инфраструктуры и установкой необходимого оборудования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер Сергей Корецкий по итогам заседания Оперативного координационного центра по реализации планов устойчивости регионов и отдельных городов.
Правительство проверит ход выполнения работ
По словам Корецкого, в отдельных регионах работы по защите критически важной инфраструктуры выполняются с отставанием от установленных сроков.
Минэнерго, Мининфраструктуры и Агентство восстановления должны усилить контроль за каждым объектом. Все работы необходимо завершить в установленные сроки.
На реализацию планов устойчивости правительство уже выделило 67,6 млрд грн. Из них 43,7 млрд грн направили на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры.
Готовят дополнительные резервы
Регионы также должны увеличить количество резервных источников питания и запасы топлива.
Местные власти будут нести личную ответственность за резервное питание систем тепло- и водоснабжения.
Кроме того, правительство работает над восстановлением локомотивов "Укрзалізниці", которые были утрачены в результате российских ударов.
Также прорабатывается вопрос страхования работников и техники, задействованных при строительстве защиты энергообъектов в прифронтовых регионах.
Ранее Корецкий вместе с министром финансов и министром экономики обсудил с представителями Германии, Великобритании и Франции состояние государственных финансов и потребности Украины на этот и следующий годы. По его словам, стоимость ведения войны растет, а значит, Украине требуется больше ресурсов.
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