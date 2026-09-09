Корецкий сообщил об отставании регионов в строительстве защитных сооружений

В некоторых регионах Украины не успевают уложиться в график со строительством защитных сооружений для критически важной инфраструктуры и установкой необходимого оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер Сергей Корецкий по итогам заседания Оперативного координационного центра по реализации планов устойчивости регионов и отдельных городов.

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Правительство проверит ход выполнения работ

По словам Корецкого, в отдельных регионах работы по защите критически важной инфраструктуры выполняются с отставанием от установленных сроков.

Минэнерго, Мининфраструктуры и Агентство восстановления должны усилить контроль за каждым объектом. Все работы необходимо завершить в установленные сроки.

На реализацию планов устойчивости правительство уже выделило 67,6 млрд грн. Из них 43,7 млрд грн направили на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры.

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Готовят дополнительные резервы

Регионы также должны увеличить количество резервных источников питания и запасы топлива.

Местные власти будут нести личную ответственность за резервное питание систем тепло- и водоснабжения.

Кроме того, правительство работает над восстановлением локомотивов "Укрзалізниці", которые были утрачены в результате российских ударов.

Также прорабатывается вопрос страхования работников и техники, задействованных при строительстве защиты энергообъектов в прифронтовых регионах.

Ранее Корецкий вместе с министром финансов и министром экономики обсудил с представителями Германии, Великобритании и Франции состояние государственных финансов и потребности Украины на этот и следующий годы. По его словам, стоимость ведения войны растет, а значит, Украине требуется больше ресурсов.

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