Корецький повідомив про відставання регіонів у будівництві захисних споруд

У частині регіонів України не встигають за графіком із будівництвом захисних споруд для критичної інфраструктури та встановленням необхідного обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр Сергій Корецький за підсумками засідання Оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів та окремих міст.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уряд перевірить виконання робіт

За словами Корецького, в окремих регіонах роботи із захисту критичної інфраструктури виконують із відставанням від встановлених строків.

Міненерго, Мінінфраструктури та Агентство відновлення мають посилити контроль за кожним об'єктом. Усі роботи потрібно завершити у визначені строки.

На реалізацію планів стійкості уряд уже виділив 67,6 млрд грн. Із них 43,7 млрд грн спрямували на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури.

Також читайте: Корецький зустрівся з послом Британії: говорили про ППО та фінансування ЗСУ

Готують додаткові резерви

Регіони також мають збільшити кількість резервних джерел живлення та запаси пального.

Місцева влада нестиме персональну відповідальність за резервне живлення систем тепло- і водопостачання.

Крім того, уряд працює над відновленням локомотивів "Укрзалізниці", які були втрачені через російські удари.

Також опрацьовується питання страхування працівників і техніки, які використовують під час будівництва захисту енергооб'єктів у прифронтових регіонах.

Раніше Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки обговорив із представниками Німеччини, Великої Британії та Франції стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки. За його словами, вартість ведення війни зростає, а відтак Україні потрібно більше ресурсів.

Читайте також: Корецький доручив забезпечити роботу метро Києва без затримок через транспортний колапс